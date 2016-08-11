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    Тихонов: «Бердыев должен был оказаться в «Спартаке» раньше»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение по поводу того, что новым главным тренером московской команды станет Курбан Бердыев.

    «Судя по-всему, Бердыев должен был оказаться в «Спартаке» раньше. Думаю, что он не откажется от своей игры и постарается подстроить команду под себя.

    Даже несмотря на поражение команды в Лиге Европы, Аленичев оставил Бердыеву подготовленную команду, матчи с «Арсеналом» и «Крыльями Советов» в чемпионате это показали. Конечно, во второй игре «Спартак» не реализовал много моментов и, как это часто бывает, получил валидольную концовку», – отметил Тихонов.

    Источник: ТАСС

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    11.08.2016 23:53
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 августа 2016, 16:33

      Самое главное в команде это тренер, Курбан вывел на второе место команду, которая была на грани вылета, а Спартак он сделает чемпионом в любом случае

      0
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      Рейтинг: +30

      БекаMax 12 августа 2016, 09:51

      интересно какой места возьмёт при Бердыеве

      0
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      ...
      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > БекаMax 12 августа 2016, 16:47

      Второе. Первое уже за Краснодаром зарезервировано. Если завтра КС победят.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 августа 2016, 09:43

      Столько тренеров поменялось, причем хороших, а результат такой же. Значит
      не в тренере дело. Ищите другую достоверную причину.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 12 августа 2016, 10:25

      Просто Спартак хотел и результат и атаку и красивый футбол.И желательно за меньшие деньги.Бердыев сейчас вытянет,но его все равно сожрут.Болельщики Спартака-такие акулы есть,что упаси бог.А если Бердыев не смог с одним договориться в Ростове,то итог предсказуем

      -1
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 12 августа 2016, 09:11

      Спартак уже много лет лихорадит то игра вроде начинает выресовываться то опять исчезает и так годами при Бердиеве я надеюсь это закончится и появиться стабильность

      1
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      ...
      Рейтинг: +33383

      oyabun > Daxa09 12 августа 2016, 09:45

      Хотелось бы в это верить. Но при одном условии - если будет полная и безоговорочная поддержка тренера со стороны владельца клуба. И если не будут мешать, вмешиваться в тренировочный процесс. В противном случае, ни Бердыев ни хоть сам Моуриньо ничего не смогут исправить в том бардаке который царит сейчас в моей любимой команде. Пример великолепного тренера Унаи Эмери, выигравшего после Спартака 2 Еврокубка отличный тому пример

      2
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 > oyabun 12 августа 2016, 10:25

      С Эмери это вообще для меня больная тема я до сих пор считаю что его определённая группа игроков слила во голове с бревном Дзюбои

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Daxa09 12 августа 2016, 13:35

      а надо было сливать эту кучку уродов во главе с бревном дзюбой.просто эмери не успел.

      1
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      ...
      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > oyabun 12 августа 2016, 16:49

      Мауринью уж точно. Вспомни Челси

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 августа 2016, 09:02

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      Да давно было известно,что он идёт в Спартак.Надо было летом валить,Ростов бы успел перестроиться.Надеюсь скоро его мигронтская виза закончится и поедет обратно в свой Таджикистан

      -6
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > андрей андреев 12 августа 2016, 09:08

      он туркмен

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 12 августа 2016, 09:38

      Быстро ты переобулся. К сожалению.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 12 августа 2016, 10:06

      Это как с женщиной.Живёшь,любишь.А потом она в трудный момент тебя бросает,да ещё и говорит,что полгода тебе изменяла.Да ещё и детей забирает

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 12 августа 2016, 11:52

      Все равно ты не прав. И как минимум Бердыев сделал многое для Ростова. И он не заслужил таких высказываний в свой адрес.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 12 августа 2016, 14:12

      И я про это.И женщина доставляла много приятных моментов.Но она кинула- и нет ей прощения.Хот может я и не прав.Чисто моё ощущение болельщика,чей клуб идёт на дно

      -2
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > андрей андреев 12 августа 2016, 16:52

      Женщину надо любить и холить.
      , тогда она не сбежит. Ну и удовлетворять, соответственно.))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sochi-2013 12 августа 2016, 18:51

      С милым рай и в шалаше?

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 августа 2016, 08:40

      Да, год зря потеряли...

      -1
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 12 августа 2016, 05:32

      Молоток Андрюша.....

      3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 августа 2016, 05:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Команда с крыльями че-то показала?... если отскок с Крыльями - это подготовленная команда - тогда какой бы она была не подготовленной?

      -4
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Аид666 12 августа 2016, 08:00

      неподготовленную команду мы видели в первом туре с анжи

      0
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      Рейтинг: +33707

      zra78 12 августа 2016, 00:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что они будут говорить когда его выгонят

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 > zra78 12 августа 2016, 01:05

      не выгонят! столько бабла как наобещал федун00
      ,

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