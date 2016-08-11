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    Сиссоко надеется перейти из «Ньюкасла» в «Реал»

    Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Мусса Сиссоко выразил желание уйти из команды в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересован «Реал», который готов заплатить за игрока 35 миллионов евро.

    «Я надеюсь, что «Реал» выйдет на меня, я все еще жду. Конечно, любой будет счастлив от того, что им интересуется «Реал», но сейчас я игрок «Ньюкасла». Я провел здесь три с половиной года. Отдал клубу все силы, а теперь я хочу перейти в большую команду. Для этого мне нужно уехать.

    Я хочу играть в Премьер-лиге, хочу выступать за большой клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Именно поэтому я хочу покинуть «Ньюкасл» этим летом. Я провел здесь много времени, но сейчас нужно смотреть вперед. Надеюсь, болельщики поймут меня», – сказал Сиссоко.

    Источник: BBC

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    11.08.2016 22:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 12 августа 2016, 09:40

      хаа, не затащил Ньюкасл со дна апл, а теперь видите-ли в реал хочет и в лч. всем всё на подносе надо, надеюсь не купит его никто, бесят такие понторезы

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 августа 2016, 08:42

      Хороший игрок, чемпионат европы показал что есть кто (это я про Сисоко и Погба)

      -1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 11 августа 2016, 23:55

      Игрока чемпионшипа продают за 35 лямов - это уже перебор

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51

      петр1975 11 августа 2016, 23:26

      Нуу нееет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 11 августа 2016, 23:03

      реал не играет в премьер-лиге

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