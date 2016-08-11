Черчесов: «Конфликты в сборной? Иногда они нужны, чтобы поправить ситуацию»

- Я же их не специально организовываю... Денисов пошел на уууйй
- Что, что вы сказали?
- А не, не все нормально, все свое получат по заслугам.
Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не желает устраивать конфликты в национальной команде.
– Многие говорят, что вы обычно начинаете в командах с конфликта. Продолжится это в сборной?
– Я же их не специально организовываю (усмехается). И еще конфликт конфликту рознь. Поэтому желания конфликтовать нет. Но иногда конфликт нужен, чтобы ситуацию поправить.