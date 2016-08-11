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    Черчесов: «Конфликты в сборной? Иногда они нужны, чтобы поправить ситуацию»

    Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не желает устраивать конфликты в национальной команде.

    – Многие говорят, что вы обычно начинаете в командах с конфликта. Продолжится это в сборной?

    – Я же их не специально организовываю (усмехается). И еще конфликт конфликту рознь. Поэтому желания конфликтовать нет. Но иногда конфликт нужен, чтобы ситуацию поправить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 21:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 августа 2016, 23:31

      - Я же их не специально организовываю... Денисов пошел на уууйй
      - Что, что вы сказали?
      - А не, не все нормально, все свое получат по заслугам.

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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 11 августа 2016, 21:19

      Саламыч-это что,привет Денисову?

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