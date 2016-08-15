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    РФПЛ. «Оренбург» заработал первое очко в матче с «Амкаром»

    Третий тур российской Премьер-лиги завершился противостоянием «Оренбурга» и «Амкара». Матч завершился вничью 0:0. Хозяева заработали первое очко в элитном дивизионе российского футбола, а «Амкар» вышел на четвертое место в турнирной таблице.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур

    Оренбург – Амкар (Пермь) – 0:0 (0:0)

    Оренбург: Абакумов, Андреев, Афонин, Бамба (Маркелов, 75), Воробьев, Ефремов, Малых, Аде, Полуяхтов, Померко (Делькин, 83), Прудников (Саная, 61).

    Амкар: Селихов, Анене (Салугин, 72), Гиголаев (Милькович, 61, Джикия, Зайцев, Занев, Идову, Йовичич, Комолов, Огуде, Шиндер (Костюков, 56).

    Предупреждения: Афонин, 26; Померко, 59; Саная, 78 – Шиндер, 33; Салугин, 74; Идову, 90.

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Миланов, 90.

    Урал: Заболотный, Данцев, Динга, Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Фидлер, Коробов (Жуков, 72), Емельянов, Лунгу (Ставпец, 79), Павлюченко.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Натхо, 62), Вернблум, Тошич (Миланов, 71), Еременко, Головин (Ионов, 66), Траоре.

    Предупреждение: Лунгу, 19 – нет.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Полоз, 8; 0:2 – Полоз, 14; 1:2 – Жулиано, 50 (с пенальти); 2:2 – Эзатолахи, 73 (в свои ворота); 3:2 – Джорджевич, 85.

    Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Гарай, Кришито (Джорджевич, 46), Жирков, Хави Гарсия, Маурисио (Жулиано, 46), Витсель, Шатов, Кокорин (Кержаков, 71).

    Ростов: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Навас, Новосельцев, Кудряшов, Нобоа, Калачев (Эзатолахи, 46), Гацкан, Полоз (Байрамян, 83), Бухаров (Ерохин, 55).

    Предупреждения: Смольников, 29; Гарсия, 33; Витсель, 45; Кокорин, 68; Джорджевич, 86 – Калачев, 18; Гацкан, 30; Навас, 50.

    Удаление: Гацкан, 44.

    Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Родич, 3; 1:1 – Смолов, 52.

    Крылья Советов: Лория, Ятченко, Надсон, Концедалов, Родич (Бато, 88), Таранов, Цаллагов, Башкиров, Чочиев, Яхович (Корниленко, 80), Бруно (Ткачев, 82).

    Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Сигурдссон, Гранквист, Ахмедов (Жоазиньо, 65), Торбинский, Газинский, Перейра (Вандерсон, 46; Куасси, 85), Петров, Смолов, Ари.

    Предупреждения: Таранов, 34; Родич, 75 – нет.

    Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Попов, 21; 1:1 – Девич, 45.

    Рубин: Рыжиков, Бергстрем, Санчес, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Ткачук, 52), Оздоев, Сонг, Саму (Жемалетдинов, 90), Канунников, Жонатас (Девич, 27).

    Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Таски, Ещенко, Зобнин (Тимофеев, 87), Фернандо, Глушаков (Зе Луиш, 79), Попов (Мельгарехо, 63), Промес.

    Предупреждения: Сонг, 82; Санчес, 90 – Попов, 45; Фернандо, 72; Боккетти, 90;

    Томь (Томск) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Самодин, 9.

    Томь: Коченков, Бордачев, Пульич, Дьяков, Тен (Яблонски, 67), Тишкин, Чуперка, Бикфалви (Баляйкин, 85), Попов (Дудиев, 88) , Пугин, Самодин.

    Уфа: Шелия, Аликин (Батютин, 76), Никитин, Васин, Ваньек (Марсиньо, 83), Живоглядов, Стоцкий, Игбун, Кротов, Безденежных, Обляков (Абдулавов, 46).

    Предупреждения: Пульич, 55; Чуперка, 69 – Стоцкий, 42; Безденежных, 53.

    Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Маевский, 45.

    Анжи: Беленов, Гаджибеков, Лазич, Ямбере, Тигиев (Газимагомедов, 64), Гасанов, Маевский, Эбесилио (Боли, 71), Мусалов, Бериша, Будковский (Менса, 90).

    Арсенал: Герус, Денисов, Горбатюк, Беляев, Тесак, Шешуков, Бехрамов, Стеклов (Смирнов, 80), Шевченко (Аппаев, 82), Мухаметшин (Власов, 55), Форбс.

    Предупреждения: Ямбере, 15; Эбесилио, 29; Бериша, 82; Будковский, 90; Гаджибеков, 90 – Беляев, 58; Денисов, 80.

    Терек (Грозный) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Иванов, 5; 1:1 – Шкулетич, 35.

    Терек: Городов, Плиев (Мохаммади, 59), Семенов, Родолфо (Анхель, 84), Уциев, Пририс, Кузяев, Грозав, Роши (Митришев, 61), Иванов, Мбенгуе.

    Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Янбаев, 68), Денисов, Шишкин, Миранчук, Ндинга, Тарасов, Самедов, Касаев (Майкон, 88), Шкулетич (Чорлука, 81).

    Предупреждения: Семенов, 29; Иванов, 77 – Пейчинович, 32, 78; Денисов, 37; Ндинга, 62.

    Удаление: Пейчинович, 78.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2016 19:20
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    Комментарии141
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 16 августа 2016, 10:13

      Зачем Оренбургу Прудников ,непонятно ,нулевой нападающий .Делькина хорошо играющего головой ,дают играть 10 минут в каждом матче (бомбардир прошлого сезона в ФНЛ) Странный тренер Евдокимов

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 15 августа 2016, 17:25

      Поделят очки в этом матче команды, думаю 2:2 будет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr > Munez89 16 августа 2016, 00:26

      в России больше 2 голов за матч не забивают)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 15 августа 2016, 09:39

      оренбург даст жару

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > Пабло6 15 августа 2016, 10:45

      Но и Амкар тоже не отстанет , вязкая будет игра

      1
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    • ...
      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 15 августа 2016, 08:12

      Одно обидно что не смогли удержать победу крылья , но и радость что отобрали очки у лидера. Быки молодцы но мы могли и выиграть. Ничего может новички крылошек будут прицельно бить в створ. Зенит с победой

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 августа 2016, 00:31

      Веселый матч

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 августа 2016, 22:32

      Молодца, Локо! Не дал кадыровцам порадоваться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 14 августа 2016, 22:31

      Безбородов ((((( давай к Кадырову за премиальными..

      0
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      Рейтинг: +6

      logic 14 августа 2016, 19:11

      ыва

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 14 августа 2016, 12:12

      ЦСКА опять повезло.

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Томь вперёд 14 августа 2016, 18:49

      Везет тому, кто везет!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 14 августа 2016, 06:26

      тур без ообых сенсаций получился

      0
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      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > egrrr 14 августа 2016, 10:54

      Сенсация в Питере была

      -2
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Beim 14 августа 2016, 12:17

      Там был слив матча ростова

      -2
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      Рейтинг: +208

      Kurp > Beim 14 августа 2016, 12:33

      Там было неадекватное судейство

      1
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      Рейтинг: +208

      Kurp > 14 августа 2016, 12:46

      Да, Зенит отскочил, благодаря судье. Хотя зачем удивляться, мы живем

      в такой стране и с такой властью, где правит коррупция, кумовство, сватовство, виолончелист, мудко и пр.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Kurp 14 августа 2016, 18:43

      ... землячество, продажное судейство...

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      Рейтинг: +997

      egrrr > Beim 15 августа 2016, 11:51

      По результату нет.На Зенит кэф меньше был перед матчем.

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