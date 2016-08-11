Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юношескую сборную России «подменили» на турнире в Казахстане

Юношескую сборную России «подменили» на турнире в Казахстане

11 августа 2016, 17:51
17

На международном турнире среди юношеских команд в Казахстане сборная России потерпела три поражение с общим счетом 1:28. Это вызвало подозрение у некоторых изданий, которые обратились за разъяснениями в РФС.

«Мы никого на этот турнир не отправляли. И не можем даже предложить, кто туда поехал от имени нашей страны. Будем связываться с федерацией футбола Казахстана», – заявил спортивный директор РФС Николай Писарев.

Если верить сайту ФФК, то главным тренером так называемой юношеской сборной России является некто Давид Хмелидзе. А состав команды в поединке против Азербайджана выглядел следующим образом: Кулумбегов, Лебедев, Абшилава, Аблов, Оганджанян, Гогричиани, Мардеросян, Янушкевич, Папазян, Галустян, Роступняк, Кюлян, Трифонов, Зарандия, Воуба, Кегеян.

По некоторой информации, россиян на турнире «заменила» одна из команд Сочи или сборная Краснодарского края.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka69
1470927572
На Евро тоже надо было так делать!!Хотя бы отмазка была)))
Ответить
FanatSerj
1470927978
"Вот эту сборную мы и расформируем" сказал Мутко потирая руки )))
Ответить
андрей андреев
1470928228
Смена растёт!!!К ЧМ18)))бугага
Ответить
loko-the_best
1470928725
Просто ребята с Кавказа поехали развлекаться)
Ответить
Voltiz
1470930187
Общий счёт 1:28 .Может это юношеская команда не футболистов ,а шахматистов принимала участие )
Ответить
VIPded
1470930964
И срочно надо разобраться, кто и как подменил сборную РФ на ЧЕ-2016!!!
Ответить
yurdin
1470935013
Там не Миша Галустян,случайно,начальник команды?Газмясовский почерк заметен)))
Ответить
Георгий 07 01 93 рус
1470937387
ааа нихера себе сборная краснодарского края)))))))))вы фамилии читали!!!)))))))ахахахахаххахахах
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1470938670
Роступняк - надежда сборной России !
Ответить
Алексей1988
1470940735
Вот и очередной пример, почему наша сборная дно. Да потому что даже на юношеские соревнования лень или жалко денег отправлять детей! Твари! Чиновников ненавижу!
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
1
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
ФотоРоналду женился на Джорджине
Вчера, 22:33
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
Вчера, 21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
Вчера, 21:44
5
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
Вчера, 20:47
5
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
Бубнов высмеял Слуцкого
Вчера, 20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
Вчера, 20:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+