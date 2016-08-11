Юношескую сборную России «подменили» на турнире в Казахстане

На международном турнире среди юношеских команд в Казахстане сборная России потерпела три поражение с общим счетом 1:28. Это вызвало подозрение у некоторых изданий, которые обратились за разъяснениями в РФС.

«Мы никого на этот турнир не отправляли. И не можем даже предложить, кто туда поехал от имени нашей страны. Будем связываться с федерацией футбола Казахстана», – заявил спортивный директор РФС Николай Писарев.

Если верить сайту ФФК, то главным тренером так называемой юношеской сборной России является некто Давид Хмелидзе. А состав команды в поединке против Азербайджана выглядел следующим образом: Кулумбегов, Лебедев, Абшилава, Аблов, Оганджанян, Гогричиани, Мардеросян, Янушкевич, Папазян, Галустян, Роступняк, Кюлян, Трифонов, Зарандия, Воуба, Кегеян.

По некоторой информации, россиян на турнире «заменила» одна из команд Сочи или сборная Краснодарского края.