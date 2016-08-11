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    Юношескую сборную России «подменили» на турнире в Казахстане

    На международном турнире среди юношеских команд в Казахстане сборная России потерпела три поражение с общим счетом 1:28. Это вызвало подозрение у некоторых изданий, которые обратились за разъяснениями в РФС.

    «Мы никого на этот турнир не отправляли. И не можем даже предложить, кто туда поехал от имени нашей страны. Будем связываться с федерацией футбола Казахстана», – заявил спортивный директор РФС Николай Писарев.

    Если верить сайту ФФК, то главным тренером так называемой юношеской сборной России является некто Давид Хмелидзе. А состав команды в поединке против Азербайджана выглядел следующим образом: Кулумбегов, Лебедев, Абшилава, Аблов, Оганджанян, Гогричиани, Мардеросян, Янушкевич, Папазян, Галустян, Роступняк, Кюлян, Трифонов, Зарандия, Воуба, Кегеян.

    По некоторой информации, россиян на турнире «заменила» одна из команд Сочи или сборная Краснодарского края.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 17:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 11 августа 2016, 21:38

      Вот и очередной пример, почему наша сборная дно. Да потому что даже на юношеские соревнования лень или жалко денег отправлять детей! Твари! Чиновников ненавижу!

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 августа 2016, 21:04

      Роступняк - надежда сборной России !

      1
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 11 августа 2016, 20:43

      ааа нихера себе сборная краснодарского края)))))))))вы фамилии читали!!!)))))))ахахахахаххахахах

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Георгий 07 01 93 рус 11 августа 2016, 21:35

      И чо?Ты знаешь кто там приимущественно живет, особенно в сочах?

      2
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > 12 августа 2016, 07:13

      армяни и сюда добрались

      0
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > 12 августа 2016, 07:14

      армяни и сюда добрались

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 11 августа 2016, 20:03

      Там не Миша Галустян,случайно,начальник команды?Газмясовский почерк заметен)))

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 августа 2016, 18:56

      И срочно надо разобраться, кто и как подменил сборную РФ на ЧЕ-2016!!!

      2
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 11 августа 2016, 18:43

      Общий счёт 1:28 .Может это юношеская команда не футболистов ,а шахматистов принимала участие )

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 11 августа 2016, 18:18

      Просто ребята с Кавказа поехали развлекаться)

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 августа 2016, 18:10

      Смена растёт!!!К ЧМ18)))бугага

      -2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 августа 2016, 18:06

      "Вот эту сборную мы и расформируем" сказал Мутко потирая руки )))

      8
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 11 августа 2016, 17:59

      На Евро тоже надо было так делать!!Хотя бы отмазка была)))

      1
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      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз > Artemka69 11 августа 2016, 18:34

      Так авторы петиции именно этого и добивались.

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