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    В пятницу Газзаев подаст заявку на участие в выборах президента РФС

    В пятницу, 12 августа, экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев подаст все необходимые документы для участия в выборах главы РФС. 62-летний специалист нанесет визит в Дом футбола в 11:30 по московскому времени.

    Напомним, конкурентом Газзаева на должность президента организации является ее действующий управляющий Виталий Мутко. Отметим, что в самом начале августа Газзаев был выдвинут в кандидаты Объединением отечественных тренеров. Выборы намечены на 24 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 16:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 августа 2016, 18:14

      Даже если его назначат,руководить будет Мутко.Видимо хитрый Виталик не хочет быть крайним за ЧМ18.И Медведев был президентом)))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2016, 17:07

      Удачи, Валерий Георгиевич!!!!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 11 августа 2016, 16:54

      Всем голосовать за Газзаева!

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 августа 2016, 16:52

      Давай Валера, мы в тебя верим.

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