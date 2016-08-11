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    Мутко: «Остановили выбор на Черчесове, поэтому с Бердыевым и не договорились»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал, по какой причине не удалось достичь договоренности о назначении на должность главного тренера сборной России экс-наставника «Ростова» Курбана Бердыева.

    – Почему не удалось договориться с Курбаном Бердыевым?

    – А почему вы считаете, что с ним не удалось договориться?

    – Он выбрал «Спартак». Красно-белые предложили лучшие условия?

    – Да нет... У каждого человека есть свои планы жизненные и прочие. Все возможности выбора мы всем кандидатам дали. Что значит – не удалось договориться... Мы остановились на Черчесове. Вот поэтому и не удалось договориться с Бердыевым.

    – Но в списке приоритетов Бердыев шел повыше, разве нет?

    – Зачем мы сейчас это будем обсуждать?.. У нас есть теперь новый тренер, вместе с ним будем работать. Давайте пожелаем ему удачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 15:44
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +14

      Бизон 74 12 августа 2016, 14:48

      Мутко надо заслать в тьму таракань,т.е. в Украину: пусть свидомых и незалежны учит аглицкому

      0
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 12 августа 2016, 06:21

      Здесь произошла опечатка. Мудко:-с Бердыевым несмогли договориться, поэтому остановились на Черчесове

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 11 августа 2016, 21:26

      мутко ты не мудак а мудилище

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 11 августа 2016, 20:58

      Мудак он и в Африке мудак...От прямых ответов уходит как хитрый лис.А с Бердыевым не смогли договориться потому, что КББ не хочет идти наповоду у мудаков ,а хочет работать с теми специалистами и игроками, которых он выберет САМ!!!

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      Рейтинг: +231

      yanedo 11 августа 2016, 19:15

      ох и мерзапакостный человечешко

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      Рейтинг: +39

      endorfin 11 августа 2016, 19:05

      Не в Мутко дело, и не в деньгах, и не в "не договорились".

      Бердыев просто тренер другого уровня. Уровня клубов.
      Сборные тренируют когда уже на уровне клубов ничего не могут. Это закат карьеры. Десяток матчей за год и норм.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 августа 2016, 18:55

      Мудко такой Мудко..

      2
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      Рейтинг: +520

      Boozman 11 августа 2016, 18:42

      "Остановили выбор на Черчесове, поэтому с Бердыевым и не договорились" = "Я не купил колбасу, потому что купил хлеб"

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 11 августа 2016, 18:33

      Чет Мутко причинно следственные связи путает.

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      Рейтинг: +939

      Riot Zero 11 августа 2016, 18:28

      Не надо пиздеть Мудак, Бердыев сказал, что разгонит миллионеров из сборной на хуй и наберёт молодых пацанов с желанием играть, а Мудаку это не надо, откатов не будет от мажориков, поэтому и взял Черчеса, тот на такую схему согласет.

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