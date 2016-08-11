Мутко: «Остановили выбор на Черчесове, поэтому с Бердыевым и не договорились»

Мутко надо заслать в тьму таракань,т.е. в Украину: пусть свидомых и незалежны учит аглицкому
Президент РФС Виталий Мутко рассказал, по какой причине не удалось достичь договоренности о назначении на должность главного тренера сборной России экс-наставника «Ростова» Курбана Бердыева.
– Почему не удалось договориться с Курбаном Бердыевым?
– А почему вы считаете, что с ним не удалось договориться?
– Он выбрал «Спартак». Красно-белые предложили лучшие условия?
– Да нет... У каждого человека есть свои планы жизненные и прочие. Все возможности выбора мы всем кандидатам дали. Что значит – не удалось договориться... Мы остановились на Черчесове. Вот поэтому и не удалось договориться с Бердыевым.
– Но в списке приоритетов Бердыев шел повыше, разве нет?
– Зачем мы сейчас это будем обсуждать?.. У нас есть теперь новый тренер, вместе с ним будем работать. Давайте пожелаем ему удачи.