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    Мутко: «У Черчесова будет достойная зарплата в сборной России»

    Глава РФС Виталий Мутко отметил, что РФС достойно оплатит труд Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России. При этом, министр спорта РФ выразил надежду, что у 52-летнего специалиста все получится у руля национальной команды. Ранее сообщалось, что общая сумма зарплаты тренерского штаба сборной составит 2,6 миллиона евро в год.

    «Условия не самый главный вопрос – это конфиденциальный договор. Каких-то суперусловий Черчесов перед нами не ставил. Какая зарплата? Достойная. Контракт – до 1 августа 2018 года. Я очень хочу, чтобы у нас все получилось», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2016 14:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2065

      upiter622 11 августа 2016, 15:34

      А нельзя наоборот,сначала результат,потом деньги!!?

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 августа 2016, 14:51

      Конфеденциально?Это в конверте?

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 11 августа 2016, 14:39

      Главное чтобы была не достойная зарплата, а достойные результаты, что из области фантастики. ПЕЧАЛЬКА!

      1
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      Рейтинг: +17753

      ilichkadr 11 августа 2016, 14:28

      5.2 лимона до 1 августа 2018 очень даже не плохо. Можно и ЧМ провалить, бабло уже в кармане...........

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