«Локомотив» расстался с несколькими членами тренерского штаба

Вслед за Игорем Черевченко, «Локомотив» объявил о расставании с еще несколькими членами тренерского штаба. Речь идет о наставнике вратарей Владиславе Тихонове, тренере по физической подготовке Андрее Дмитриеве, а также тренере вратарей молодежной команды Александре Чихрадзе. Все специалисты покинули стан железнодорожников по обоюдному согласию.

«Локомотив» выразил благодарность тренерам за проделанную работу и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.