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    «Локомотив» расстался с несколькими членами тренерского штаба

    Вслед за Игорем Черевченко, «Локомотив» объявил о расставании с еще несколькими членами тренерского штаба. Речь идет о наставнике вратарей Владиславе Тихонове, тренере по физической подготовке Андрее Дмитриеве, а также тренере вратарей молодежной команды Александре Чихрадзе. Все специалисты покинули стан железнодорожников по обоюдному согласию.

    «Локомотив» выразил благодарность тренерам за проделанную работу и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.08.2016 12:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 11 августа 2016, 23:51

      Всё равно Локомотив - лучшая команда России :)

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      Рейтинг: +16

      Мирошечка 11 августа 2016, 16:49

      По человечески жаль Черевченко.

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