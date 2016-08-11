Азмуном интересуются пять европейских клубов

Форвард «Ростова» Сердар Азмун заинтересовал ряд европейских клубов.

Как сообщает источник, в своих рядах 21-летнего футболиста хотят видеть «Ливерпуль», «Эвертон»,«Шальке», «Байер» и «Марсель».

Ранее сообщалось, что Азмун может стать игроком «Спартака», если эту команду возглавит Курбан Бердыев.