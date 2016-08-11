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    Азмуном интересуются пять европейских клубов

    Форвард «Ростова» Сердар Азмун заинтересовал ряд европейских клубов.

    Как сообщает источник, в своих рядах 21-летнего футболиста хотят видеть «Ливерпуль», «Эвертон»,«Шальке», «Байер» и «Марсель».

    Ранее сообщалось, что Азмун может стать игроком «Спартака», если эту команду возглавит Курбан Бердыев.

    Источник: FourFourTwo

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    11.08.2016 07:26
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +549

      Жентус 11 августа 2016, 14:21

      Сердар как Алиев в своё время) Будет за Бердыевом бегать. Оно в принципе хорошо, ибо не хочется терять такого футболиста в нашем чемпионате. Еще бы Саида сохранить) Надеюсь Бердыев их в Спартак то возьмет, а то убегут в другие чемпионаты...

      0
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      Рейтинг: +7991

      nik55 11 августа 2016, 12:32

      цену набивают

      -2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 11 августа 2016, 11:43

      нет он привязан к бердыеву

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 11 августа 2016, 11:33

      да уж..бердый успехов пожелал ростову..а еще с собой потянет игроков..

      0
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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 11 августа 2016, 11:19

      Шальке или Марсель самое то, там молодёжи всегда дорогу дают.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 августа 2016, 11:10

      Зато мы с Зенита-2 полузащитника взяли.Сейчас ещё прикупим из Зенита-3,и попрем

      4
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 11 августа 2016, 09:48

      Куда Курбан туда и Азмун перейдёт

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 августа 2016, 09:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зениту не помешали бы Ерохин и Азмун.

      -7
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      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > Zeff 11 августа 2016, 11:04

      закатать было бы неплохо губы

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff > justozavr 11 августа 2016, 18:22

      Закатай, кто тебе мешает?

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 августа 2016, 09:47

      Рановато ему уходить

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 11 августа 2016, 09:26

      Судя по всему, Клопп не против взять его. но там конкуренция жуткая

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