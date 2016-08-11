Азмуном интересуются пять европейских клубов

Сердар как Алиев в своё время) Будет за Бердыевом бегать. Оно в принципе хорошо, ибо не хочется терять такого футболиста в нашем чемпионате. Еще бы Саида сохранить) Надеюсь Бердыев их в Спартак то возьмет, а то убегут в другие чемпионаты...
Форвард «Ростова» Сердар Азмун заинтересовал ряд европейских клубов.
Как сообщает источник, в своих рядах 21-летнего футболиста хотят видеть «Ливерпуль», «Эвертон»,«Шальке», «Байер» и «Марсель».
Ранее сообщалось, что Азмун может стать игроком «Спартака», если эту команду возглавит Курбан Бердыев.