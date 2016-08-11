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    Луческу: «Уход Бердыева не ослабит «Ростов»

    По мнению наставника «Зенита» Мирчи Луческу, уход Курбана Бердыева из «Ростова» не ослабит команду. Об этом он заявил в преддверии матча 3-го тура чемпионата России с ростовчанами.

    – Уход Бердыева может расслабить «Зенит»?

    – Он оставил хорошую игру, хорошую команду. Не думаю, что несколько дней что-то изменят. Ростовчане попытаются показать, что они остаются сильной командой. А у нас есть обязанность взять реванш за последнее крупное поражение от«Ростова». Все футболисты знают об этом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 06:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 августа 2016, 09:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это почему это не ослабит. Давай-ка 3:0, не меньше!

      -5
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 11 августа 2016, 08:54

      Луческу соломку стелет ведь завтра Ростов выиграет у Зенита на Петровском ну или опять 0-0

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 августа 2016, 07:17

      Мы надеемся Ростов покажет свою игру, а Зенит сейчас далеко не тот, который был при Халке

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > vvv246 11 августа 2016, 09:39

      Две ничьи-это не подъем как минимум. Какой будет Сельмаш покажет игра с Зенитом и Аяксом.

      3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > a-rakhmatov 11 августа 2016, 22:01

      да и ростов уже тот что был при бердыеве)

      0
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 11 августа 2016, 07:10

      Он прав РОСТОВ поимеет вас в одну ДЫРДОЧКУ.

      -1
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      Рейтинг: +94

      Виталич 11 августа 2016, 06:40

      пошутил что ли..

      2
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