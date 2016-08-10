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    Геркус: «Смородская уходит из «Локомотива» с явной грустью»

    Новый президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал свое назначение и рассказал о разговоре с Ольгой Смородской.

    – Меня назначали, пожелали успеха, все прошло в официальном ключе, без лирики.

    – Ольга Смородская ушла по собственному желанию?

    – Не могу комментировать эту часть совета директоров. Мы пообщались – показалось, что Ольга Юрьевна уходит с явной грустью.

    – Как сложился разговор со Смородской?

    – Достаточно откровенно.

    – Что она посоветовала на прощание?

    – Дала пару советов, больше технического свойства – по поводу поля и стадиона. Боюсь, что это не столь интересно широкой аудитории.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2016 22:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 августа 2016, 08:42

      Как не грустить ? Не успела Локо в пердив отправить.

      0
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      Рейтинг: +504

      alex-76 11 августа 2016, 07:40

      А уж мы-то как рады, Оля с возу легче паровозу....

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 11 августа 2016, 07:17

      Как тут не грустить, когда такое жирное место пропадает, теперь не сделать никак непонятные трансферы, срубив бабла, не похлопать Тарасова по плечу по-матерински и не поигнорить болельщиков. Где теперь найдет работу? Сомневаюсь, что в футболе

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      Рейтинг: +94

      Виталич 11 августа 2016, 06:39

      наконец-то убрали эту овцу..

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 11 августа 2016, 01:00

      Мы пообщались – показалось, что Ольга Юрьевна уходит с явной грустью.

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      зато мы, болельщики, очень даже рады. посмотрим, что будет с локо с новым президентом.

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