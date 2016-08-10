Шесть игроков «Спартака-2» готовятся к матчу против «Рубина» с основной командой

«Спартак» под руководством Массимо Карреры готовится к матчу 3-го тура Премьер-лиги против «Рубина». В среду команда собралась на базе в Тарасовке, где провела теоретическое и практическое занятие, которое длилось чуть больше часа.

Полузащитник команды Джано Анананидзе работал по индивидуальной программе. Защитник Евгений Макеев продолжает восстанавливаться после повреждения колена в матче Лиги Европы против АЕКа.

Тренировку с основным составом провели игроки «Спартака-2»: Артем Сокол, Айдар Лисинков, Александр Пуцко, Денис Кутин, Артем Тимофеев и Иппэй Синодзука.