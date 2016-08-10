Кириченко: «Бердыев улетел на исполком РФС»

деньги деньги деньги все рещают они
и плевал он на ЛЧ
Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о прощальном ужине, который устроил бывший наставник команды Курбан Бердыев.
– Курбан Бекиевич попрощался там с командой, а сегодня улетел в Москву, насколько мне известно. Завтра заседание исполкома РФС, где он, как я понимаю, будет присутствовать как кандидат на роль главного тренера сборной.
– Отставка Бердыева стала для вас полной неожиданностью?
– Мы теоретически знали о такой возможности, но, тем не менее, это было неожиданно. Для Курбана Бекиевича это стало тяжелейшим решением.