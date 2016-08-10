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    Кириченко: «Бердыев улетел на исполком РФС»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о прощальном ужине, который устроил бывший наставник команды Курбан Бердыев.

    – Курбан Бекиевич попрощался там с командой, а сегодня улетел в Москву, насколько мне известно. Завтра заседание исполкома РФС, где он, как я понимаю, будет присутствовать как кандидат на роль главного тренера сборной.

    – Отставка Бердыева стала для вас полной неожиданностью?

    – Мы теоретически знали о такой возможности, но, тем не менее, это было неожиданно. Для Курбана Бекиевича это стало тяжелейшим решением.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2016 19:11
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    Комментарии22
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 16 августа 2016, 14:38

      деньги деньги деньги все рещают они
      и плевал он на ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 12 августа 2016, 08:28

      Дима!!! Впрягайся в работу, надежда теперь только на тебя. Остальное все в прошлом, надо двигаться вперед. Удачи тебе.

      0
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 11 августа 2016, 08:26

      Бердыев улетел на исполком РФС?
      А звучит как - Улетел на свои похороны))))...короче "улетел....."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 11 августа 2016, 03:20

      День ИКС наступил!

      1
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      Рейтинг: +77

      Оренбургский фан 10 августа 2016, 21:55

      Было бы весело если КББ возглавил Спартак

      0
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      Рейтинг: +96

      Naque 10 августа 2016, 21:06

      Не понятно что мутит КББ, но в нашем ФК Ростов он в сердце, навсегда.....

      3
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      Рейтинг: +24993

      bset > Зенит оле оле ола 10 августа 2016, 21:28

      Как щенят вас со стадионом кинули)) Бугагага епта

      5
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      Рейтинг: +95

      demir301 > Зенит оле оле ола 10 августа 2016, 21:57

      Что-же ты за чудо такое????

      1
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      Рейтинг: +96

      Naque > Зенит оле оле ола 10 августа 2016, 22:16

      Вафля ты ибаная. Больше не чего не могу сказать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > Зенит оле оле ола 10 августа 2016, 23:12

      А кого он кинул он просто просил уселение перед ЛЧ а его не дали а человеку охото позорится в европе?????????????????думаю любой разумный человек поступил бы также

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > demir301 11 августа 2016, 01:04

      Точно, чудо, чудо в перьях, за всё время ни разу не прочитала от него позитивного комментария...

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Зенит оле оле ола 11 августа 2016, 01:05

      Убогий ты наш...

      2
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      Рейтинг: +73

      тигр 102 10 августа 2016, 20:42

      надо Семина тренером сборной. Он красавчик свой канал создал в ютубе и собирает талантов. Просто молодец

      -3
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 10 августа 2016, 20:11

      Хоть бы он сборную взял, а не Спартак.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 августа 2016, 19:53

      Бердыев согласившись совмещать должность тренера Спартака и сборной может поставить крест на своей карьере

      7
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > Зенит оле оле ола 10 августа 2016, 23:13

      В отличее от тебя была

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 августа 2016, 19:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он же выдвинул свои требования насчет сборной.Только совмещение.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +38

      Dj-Sog > Тraumtanzеr 10 августа 2016, 20:17

      Если это была не утка,то скорее всего Черчесова назначат.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Dj-Sog 11 августа 2016, 07:02

      Так и будет, Саламыч в сборной.

      -1
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