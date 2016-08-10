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    В Турции гарантируют безопасность сборной России

    Пресс-служба Федерации футбола Турции гарантировала безопасность игрокам сборной России и болельщикам в предстоящем товарищеском матче, который состоится 31 августа в Анталье.

    «Конечно, мы уверены в том, что безопасность сборной России и российских болельщиков будет в полной степени обеспечена. Насколько известно, международные матчи в Турции, в частности матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, проводятся без каких-либо проблем. В последние десять лет мы добились того, что у нас не стало каких-либо проблем с обеспечением безопасности приезжающих к нам клубов и сборных.

    Мы обязательно примем все необходимые меры для обеспечения безопасности на матче: этим будет заниматься полиция и частные охранные структуры. Мы уверены, что матч в Анталье пройдет без каких-либо проблем», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Источник: ТАСС

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    10.08.2016 15:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 10 августа 2016, 18:33

      Волейболисткам это нашим расскажите, которые месяца два назад играли в Стамбуле.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 августа 2016, 17:15

      Турецкие гарантии ровным счётом ничего не стоят, ага.

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