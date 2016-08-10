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    Мутко: «Критичных отставаний при подготовке к ЧМ-2018 нет»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о подготовке России к чемпионату мира-2018.

    «Критичных отставаний, которые бы вызывали большую тревогу, нет. Но в целом отставания есть, без них невозможно – например, это касается стадиона в Санкт-Петербурге. Надо сделать так, чтобы уже в 2017 году строительные краны ушли со всех стадионов, чтобы там уже вовсю сеялись газоны. Есть некоторые отставания по строительству аэропортов, гостиниц. Раз в месяц о ходе строительства докладываем Президенту РФ Владимиру Путину.

    Мы включили режим выездных совещаний, Игорь Шувалов уже три раза ездил по регионам. Санкт-Петербург – ключевой город Кубка Конфедераций, мы не видим вариантов его замены. Был заслушан доклад губернатора. Если этот доклад будет реализован, то все будет хорошо. В Казани готова инфраструктура, аэропорт. Есть небольшая проблема по стадиону, там идет работа по газону. В октябре он будет полностью готов и перейдет в разряд стадионов, на которых можно играть», – сообщил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    10.08.2016 14:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 11 августа 2016, 16:21

      в прнципе отсутствие футбола в стране это не критично согласен

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 11 августа 2016, 15:49

      да нет конечно,а то что "бомжатник" веками строится и рушится-это нормально

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 10 августа 2016, 15:45

      Есть одно критичное отставание- это Мудко на посту

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 10 августа 2016, 15:20

      да нигде нет,только с олимпиадой обосрались

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 августа 2016, 15:13

      Сам Игорь Шувалов уже аж три раза ездил - вот это мать его уровень!!!

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 августа 2016, 14:56

      Критичных нет,есть МЕГА-критичные)

      2
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      Рейтинг: +24993

      bset > Зенит оле оле ола 10 августа 2016, 21:19

      Это типа "Я тут член сосу. Но дядя Вася сосет два члена. Так идите к нему лучше"

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