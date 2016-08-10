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    «Зенит-Арену» будет достраивать компания «Метрострой»

    Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге достроит «Метрострой». Об этом сообщил генеральный директор компании Вадим Александров.

    «Метрострой» является основным строителем петербургского метрополитена. 46% акций компании принадлежит администрации Санкт-Петербурга.

    Напомним, что ранее администрация города расторгла контракт с подрядчиком «Инжтрансстрой-СПб» из-за дефицита в размере 2,5 миллиарда рублей. При этом компания обвинила власти города в намеренных срывах сроков строительства.

    Источник: ТАСС

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    10.08.2016 13:33
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 августа 2016, 22:02

      И перед входом на стадион появится новая станция метро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 августа 2016, 18:48

      Депо получится.))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 10 августа 2016, 17:21

      говорят что вместо стадиона БУДЕТ БАССЕЙН

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 10 августа 2016, 16:39

      Всех бомжей России согнать, дать лопаты и вперед))
      Гы-гы-гы

      3
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