Агент Зуева не исключил, что игрок может сменить гражданство

Футбольный агент Михаил Череповский, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Зуева, не исключил, что его клиент может сменить гражданство. Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний футболист получил предложение выступать за сборную Казахстана.

«Официально никто из федерации футбола Казахстана еще не обращался. Сейчас это только слухи. На данный момент Александр не рассматривает возможность смены гражданства, но исключать такую вероятность нельзя.

На мой взгляд, лимит на легионеров нужно отменять. Может быть, не сразу, а поэтапно, с ограничениями. Для начала переход на систему «10+15» был бы идеальным вариантом, а потом, быть может, и вовсе отменить – например после 2018 года. Лимит ужесточался, ослаблялся, но не принес необходимого эффекта. После 2008 года, когда сборная триумфально завершила чемпионат Европы, мы с лимитом не развиваемся. На международной арене мы не видим тех результатов, которых ждем от сборной. Сейчас лимит не приносит ожидаемой пользы.

Что же касается лимита в ситуации с Александром, то на данный момент я не вижу никаких преференций от наличия русского паспорта при формировании стартового состава «Спартака», так какой смысл тогда в лимите?» – сказал Череповский.