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    Смородская покинула пост президента «Локомотива»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская объявила об уходе из московского клуба.

    «Дорогие друзья!

    Моя работа на посту президента футбольного клуба «Локомотив» завершена.

    За эти шесть лет многое пережито. Были ошибки и достижения, разочарования и открытия. Но ни с чем не сравнить состояние абсолютного счастья, которое может приносить футбол. Когда твою любимую команду торжественно награждают медалями. Когда в раздевалку вносят кубок, и льется шампанское. Когда клубная Академия ежегодно выпускает десятки талантливых футболистов.

    Желаю болельщикам, команде, сотрудникам клуба, всем причастным и неравнодушным к «Локомотиву» новых побед!

    Мое сердце осталось с «Локомотивом», – сообщила Смородская.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    10.08.2016 12:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 10 августа 2016, 18:51

      А вот у меня вопрос, почему нельзя было сменить тренера и президента до сезона?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars 10 августа 2016, 15:58

      всех поздравляю! Хуже чем при ней не будет точно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 августа 2016, 14:57

      Совсем нет совести у суки.О достижениях и шампанском наплела.Какие достижения? Гробила команду,стерва !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24993

      bset 10 августа 2016, 14:08

      Жаль, что в сердцах болельщиков Смородская не останется. Это как надо довести фанатов, чтобы они перестали ходить на матчи своей команды...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 10 августа 2016, 14:02

      ребятааааа!!! открываем шампанское!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 10 августа 2016, 12:59

      Ей не только из Локомотива уходить надо,а из футбольного Мира совсем,да подальше.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 10 августа 2016, 12:54

      Ставим + !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 10 августа 2016, 12:54

      Ну наконец-то.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33707

      zra78 10 августа 2016, 12:52

      Свершилось

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 10 августа 2016, 12:27

      Свершилось

      3
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