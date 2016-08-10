Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чугайнов: «Иностранные специалисты вывозят деньги из России баржами»

    Мастер спорта СССР, пятикратный обладатель Кубка России Игорь Чугайнов уверен, что стоит дать работу российским специалистам, а не приглашать иностранцев, цель которых лишь сорвать большой куш.

    «Больше всего меня волнует то, что у нас очень много иностранных специалистов в стране, в «Кубани»Петреску, в «Рубине»Грасия. У нас еще не все деньги, видимо, из страны вывезли, ну они продолжают баржами отсюда их вывозить, и в то же время нам все время говорят, что в стране кризис, в стране денег нет. Судя по тому сколько, они получают и сколько, они вывозят – кризиса никакого нет. Мне хотелось бы чтобы свои соотечественники работали, а не какие-то иностранцы. Как показывает практика – они все временщики, зарабатывают большие деньги и уезжают, оставляют все проблемы решать нам самим. Когда мы это поймем и начнем спрашивать у руководителей клуба: что они делают? Причем жестко спрашивать, за деньги бюджетные и куда они тратятся? Тогда, наверное, ситуация изменится.

    Я сам сейчас не понимаю, что у нас происходит в футболе. Где есть нормальные условия – работает непонятно кто. Где есть нормальный тренер – проблемы с руководством. Если все эти положительные моменты собрать в одну корзину, нормальные условия, хороший тренер и руководство, тогда клуб может достичь каких-то высот, пока у нас такого клуба нет, и предпосылок к этому – я пока не вижу», – сказал Чугайнов.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2016 09:56
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 10 августа 2016, 12:54

      Чугайнов: "иностранные специалисты вывозят деньги баржами, а результата нет. Так пусть уж лучше наши тренеры увозят, а результата так и не будет".

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > diadushka 10 августа 2016, 12:57

      Для обычного болелы главное результат, и ему пофиг кто и сколько получает! И ему все равно какой из дормоедов получает шальные деньги иностранный или местный, если результат одинаковый - никакой!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2016, 12:09

      Кто будет спрашивать с руководителей, ведь ни одного контрольного органа
      нет, они все живут на откатах, а если тренер возникает, его убирают. В стране
      полный бардак, воруют все, кто доступен к каким-нибудь деньгам. Сажать
      надо и обязательно с конфискацией имущества и у родственников в том числе.
      Другого выхода просто не существует!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 10 августа 2016, 10:54

      Согласен. Много справедливых и логичных замечаний высказал!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 августа 2016, 10:47

      Наши бизнесмены вывозят денег еще больше.Климат инвестиционный менять надо, а не запрещать все и вся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 10 августа 2016, 10:37

      Солидарен полностью,у нас круговорот событий,где плохое руководство там норм тренеры и наоборот..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 августа 2016, 10:08

      Их не так уж много... Ну, а если своих не видно, то ...?

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11