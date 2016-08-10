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    Тухель не торопится с возвращением Ройса на поле

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не рассчитывает в ближайшее время увидеть на поле нападающего Марко Ройса, который продолжает восстановление после серьезной травмы.

    «Пока невозможно предсказать сроки возвращения Ройса в строй. Я буду очень удивлен, если он сможет появиться на поле в середине августа», – сказал наставник.

    Напомним, что у Ройса были диагностированы разрыв приводящей мышцы и воспаление паховой мышцы. Это помешало ему принять участие в Евро-2016 во Франции этим летом.

    Источник: Goal.com

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    10.08.2016 07:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 10 августа 2016, 07:34

      да ебаный в рот . ройс , тебя че китайцы собирали ??

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