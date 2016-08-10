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    «Милан» хочет выделить на покупку полузащитника 15 миллионов

    «Милан» во время летнего трансферного окна планирует выделить на покупку полузащитника 15 миллионов евро. В ближайшее время руководство обсудит данную идею.

    Отметим, что, согласно соглашению с новым руководством из Китая, итальянский клуб получит деньги на трансферы в размере 100 миллионов евро только зимой, однако президент команды Сильвио Берлускони намерен получить часть финансов на усиление уже сейчас.

    Источник: Football Italia

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    10.08.2016 00:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 10 августа 2016, 03:27

      Стыдоба одна, столько лет уже барахтаться в ...не, Сильвио еще азиатов притащил, докупят еще к Хонде китайчонка какого-нибудь. Начните для начала с тренера с именем и опытом, а то последние годы уж как-то сильно Спартак все это напоминает Брокки-Индзаги-Монтелла... На очереди Паоло Мальдини или Франко Барези?

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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 10 августа 2016, 03:02

      Одно имя осталось от милана...опять даже в ле не попадут

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