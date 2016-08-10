«Милан» хочет выделить на покупку полузащитника 15 миллионов

«Милан» во время летнего трансферного окна планирует выделить на покупку полузащитника 15 миллионов евро. В ближайшее время руководство обсудит данную идею.

Отметим, что, согласно соглашению с новым руководством из Китая, итальянский клуб получит деньги на трансферы в размере 100 миллионов евро только зимой, однако президент команды Сильвио Берлускони намерен получить часть финансов на усиление уже сейчас.