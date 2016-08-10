«Милан» хочет выделить на покупку полузащитника 15 миллионов

Стыдоба одна, столько лет уже барахтаться в ...не, Сильвио еще азиатов притащил, докупят еще к Хонде китайчонка какого-нибудь. Начните для начала с тренера с именем и опытом, а то последние годы уж как-то сильно Спартак все это напоминает Брокки-Индзаги-Монтелла... На очереди Паоло Мальдини или Франко Барези?
«Милан» во время летнего трансферного окна планирует выделить на покупку полузащитника 15 миллионов евро. В ближайшее время руководство обсудит данную идею.
Отметим, что, согласно соглашению с новым руководством из Китая, итальянский клуб получит деньги на трансферы в размере 100 миллионов евро только зимой, однако президент команды Сильвио Берлускони намерен получить часть финансов на усиление уже сейчас.