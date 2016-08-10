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    Бубнов: «Бердыев в «Спартаке»? Это уже не будет традиционный спартаковский стиль»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном назначении бывшего главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева на пост наставника «Спартака».

    «Совершенно очевидно, что если в «Спартак» придет Бердыев, то он будет ставить команде хорошо знакомую ему игру от обороны. И это уже не будет традиционный спартаковский стиль. Примут ли такой стиль болельщики? К тому же, Бердыев может привести с собой и некоторых игроков, с которыми он работал в «Ростове». Таким образом, он, конечно, усилит красно-белых, но ростовская команда станет значительно слабее», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.08.2016 00:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +29

      Ru677 10 августа 2016, 11:37

      Легенда Спартака Массимо Макарена обещал вернуть спартаковский стиль. ЭЭЭЭЭЭ Макарена !!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 10 августа 2016, 09:10

      Можно подумать, что сейчас команда показывает Спартаковский стиль.......
      На сегодняшний день нет тренера лучше Бердыева, это неоспоримый факт.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77

      чифа > FRZZ 10 августа 2016, 10:03

      давно уже не показывает ,,,(( это печально,, и вряд ли к не мену вернутся (

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      AlMann 10 августа 2016, 09:06

      "Спартаковский стиль" - 11 свиней бродят по полю в поисках желудей.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > AlMann 10 августа 2016, 11:51

      а ты 12

      0
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 10 августа 2016, 08:34

      А что он. при скале, лаудрупе эмери или якине был?

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 августа 2016, 07:19

      Да пусть что хочет меняет-лишь бы результат был

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 августа 2016, 06:33

      просто говорить а надо делать

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 10 августа 2016, 05:24

      Если бы в России играли все , как Спартак , то рейтинг нашей страны упал бы ниже Гибралтара. Ни в одной стране нет такого паразита, как Спартак в России.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin > ya za spartak 11 августа 2016, 18:28

      чему ? Если Спартак играет в ЛЧ , он занимает 4 место , Если в ЛЕ , то вылетает в первом раунде. Что хорошего сделал Спартак для России за последние 10 лет ?? А как команд низовых в России драть, так это хорошо

      0
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 10 августа 2016, 03:34

      Спартак свои стиль потерял 15 лет назад хватит одну и туже песню петь и я бы не сказал что Ростов играет в таком стиле нет у них автобуса у них нормальный баланс между атакой и обороной

      5
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      Рейтинг: +113

      Касабланка > Daxa09 10 августа 2016, 13:19

      Спартак свой стиль потеря после ухода Романцева

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 августа 2016, 01:47

      Спартаковский автобус? Всё равно пропрёте.

      -3
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 10 августа 2016, 01:38

      Типо традиционно перестанем просирать лохам?

      2
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