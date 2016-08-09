Рейнгольд: «Лидерство «Спартака»? Все это до первого серьезного выезда»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о лидерстве «Спартака» в РФПЛ. Отметим, что на данный момент московский клуб, имея в активе шесть очков, вместе с «Краснодаром» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

«Лидерство? Все это до первого серьезного выезда, я не верю в то, что победная серия «Спартака» затянется надолго. Это основано на игроках задней линии, а также на хавбеках, которые не готовы к решению больших задач. Для этого должна быть большая дисциплина, должен быть игровой почерк и стабильность. Первый серьезный выезд будет уже в следующем туре – Казань. Вот там и посмотрим, на что способен «Спартак», а пока в длительную победную серию я не верю», – сказал Рейнгольд.