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  • Рейнгольд: «Лидерство «Спартака»? Все это до первого серьезного выезда»

Рейнгольд: «Лидерство «Спартака»? Все это до первого серьезного выезда»

9 августа 2016, 19:30
8

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о лидерстве «Спартака» в РФПЛ. Отметим, что на данный момент московский клуб, имея в активе шесть очков, вместе с «Краснодаром» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

«Лидерство? Все это до первого серьезного выезда, я не верю в то, что победная серия «Спартака» затянется надолго. Это основано на игроках задней линии, а также на хавбеках, которые не готовы к решению больших задач. Для этого должна быть большая дисциплина, должен быть игровой почерк и стабильность. Первый серьезный выезд будет уже в следующем туре – Казань. Вот там и посмотрим, на что способен «Спартак», а пока в длительную победную серию я не верю», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (8)
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AlMann
1470761817
Свиньям сделать скрин турнирной таблицы - когда еще свинокоманда на таком месте будет ... если только в лидерах ФНЛ ;)
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slavа0508
1470762138
Придёт Бердыев и лидерство Спартака будет постоянным
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ильиных
1470762398
Нормально все идет
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vladimir-7
1470764009
Спартак обратился с просьбой, освободить шестую строчку турнирной таблицы.
Ответить
Диктор
1470765790
Поживем увидим-жаль что ты не даешь повода привлечь тебя за слова.
Ответить
hodyrev
1470766521
каждый год оно и то же..Спартак борется Спам будет бороться..Спам выйграет чемпионат Спам выйдет в группу лиги Европы,а на деле Спам проигрывает Аеку..увольняют тренера,Федун вместе с фанатами засерают собственный клуб..
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андрей андреев
1470766783
прол
Ответить
Каратель помойников
1470795355
а конебомжи смотрю как развонялись.то на рейнгольда с оскорблениями и ненавистью прут,то во всём согласны....что тут сказать школота нынче хуже проституток
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