Мутко принял решение участвовать в выборах на пост президента РФС

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, заявил, что будет принимать участие в выборах на пост президента РФС. Напомним, голосование состоится 24 сентября.

«У меня решение есть. Я благодарен ПФЛ и принимаю их предложение, так же, как предложение ещe десятка наших общественных организаций, которые выдвинули мою кандидатуру. Я понимаю всю сложность, и учитывая, что идeт подготовка к чемпионату мира, думаю, что я приму решение и буду участвовать в выборах на пост президента РФС», – сказал Мутко.