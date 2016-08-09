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    Мутко принял решение участвовать в выборах на пост президента РФС

    Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, заявил, что будет принимать участие в выборах на пост президента РФС. Напомним, голосование состоится 24 сентября.

    «У меня решение есть. Я благодарен ПФЛ и принимаю их предложение, так же, как предложение ещe десятка наших общественных организаций, которые выдвинули мою кандидатуру. Я понимаю всю сложность, и учитывая, что идeт подготовка к чемпионату мира, думаю, что я приму решение и буду участвовать в выборах на пост президента РФС», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    09.08.2016 16:50
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    Комментарии26
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 августа 2016, 09:21

      Сука, ну тебя же вся страна ненавидит... Я не понимаю - как можно ТАК навязываться.. Неужели - недостаточно напилено..

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 августа 2016, 21:40

      Прочитав эту новость, у меня в ушах зазвучала ария Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст» в исполнении Фёдора Ивановича Шаляпина. С чего бы это?

      http://iplayer.fm/song/16779092/SHalyapin_Fyodor_Ivanovich_-_Ariya_Mefistofelya/

      «На земле весь род людской
      Чтит один кумир священный,
      Он царит над всей вселенной,
      Тот кумир — телец златой!

      В умилении сердечном,
      Прославляя истукан,
      Люди разных каст и стран
      Пляшут в круге бесконечном,
      Окружая пьедестал,
      Окружая пьедестал!

      Сатана там правит бал,
      Там правит бал!
      Сатана там правит бал,
      Там правит бал!

      Этот идол золотой
      Волю неба презирает,
      Насмехаясь изменяет
      Он небес закон святой!

      В угожденье богу злата
      Край на край встаёт войной;
      И людская кровь рекой
      По клинку течёт булата!

      Люди гибнут за металл,
      Люди гибнут за металл!

      Сатана там правит бал!,
      Там правит бал!
      Сатана там правит бал!,
      Там правит бал!
      Сатана там правит бал!,
      Там правит бал!»

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      komandos99 9 августа 2016, 20:00

      И не стыдно псу этому????

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      kimi2005 9 августа 2016, 19:52

      Вот ведь урод!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 августа 2016, 18:16

      Как Вова скажет , так и выберут.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 августа 2016, 19:51

      Вова в правительстве никак не наведет порядок, все члены из
      палаты №6, а может быть его так устраивает это. Ведь среди
      недоумков ты сверкающая звезда, даже звездища! Хорошо, что
      в Генштабе и Главном разведывательном управлении МО РФ
      есть умные специалисты, которые работают на совесть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 9 августа 2016, 20:54

      Везде чудаки,а в Генштабе и в Гру умные))) Вы то сами в это верите?.То-то Александров и Ерофеев слили всё что знают в первый же день.Хотя да,они же уволились,а я и забыл..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Никсон Н 9 августа 2016, 18:08

      конечно будет!!! впереди дербан бабок 2018 !!! как он такое может пропустить!!!))

      9
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 августа 2016, 18:07

      Ну, естественно, на небе - Бог, в Кремле - Путин, в РФС - Мутко. А по другому - это уже майдан, ага.

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 9 августа 2016, 18:26

      Майдан не пройдёт.Слава нацгвардии России!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 августа 2016, 17:59

      Всё ближе к красивым полям Колымы.Думают и дальше будут балдеть на шее русского народа.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > yorgenbarenz 9 августа 2016, 18:25

      Вы ошибаетесь.Будут балдеть.

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 9 августа 2016, 17:56

      у мудкаря нет ни совести ни чести ему хоть ссы в глаза всё божья роса

      7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 августа 2016, 17:50

      Извините,ну вы как дети.Есть всего 3 свободных чиновника( Мутко по-совместительству)-Мутко , Зурабов и Астахов. Выбирайте.Хотя может и разводка,кинут другую кость,не слишком обсосаную

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