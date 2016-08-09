Мешков обслужит матч «Рубина» и «Спартака»

Во вторник, 9 августа, стали известны бригады арбитров, которые будут обслуживать матчи третьего тура российской Премьер-лиги.
12 августа (пятница)
«Зенит» – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж)
13 августа (суббота)
«Урал» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Алексей Николаев (Москва)
«Рубин» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)
14 августа (воскресенье)
«Томь» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
«Анжи» – «Арсенал»: судья – Алексей Матюнин (Москва)
«Терек» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
15 августа (понедельник)
«Оренбург» – «Амкар»: судья – Алексей Еськов (Москва)
Источник: РФС