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    Мешков обслужит матч «Рубина» и «Спартака»

    Во вторник, 9 августа, стали известны бригады арбитров, которые будут обслуживать матчи третьего тура российской Премьер-лиги.

    12 августа (пятница)

    «Зенит» – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж)

    13 августа (суббота)

    «Урал» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

    «Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Алексей Николаев (Москва)

    «Рубин» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)

    14 августа (воскресенье)

    «Томь» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

    «Анжи» – «Арсенал»: судья – Алексей Матюнин (Москва)

    «Терек» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    15 августа (понедельник)

    «Оренбург» – «Амкар»: судья – Алексей Еськов (Москва)

    Источник: РФС

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    09.08.2016 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2016, 12:41

      Если в мешок насыпят бабало, то спортак выиграет, указание Мешкову уже
      дано-победить должен спортак.

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