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    «Ростов» может приобрести несколько футболистов летом

    Член совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб просматривает восемь потенциальных новичков. В частности, Узденов отметил, что ситуация с финансированием клуба налаживается.

    «Сейчас в поле зрения наших селекционеров 8 футболистов, пятеро из них играют в зарубежных клубах. Наши специалисты очень тщательно подходят к этому вопросу, ведь необходимо учитывать в первую очередь игровую концепцию команды, ну и конечно финансовые возможности. Мы не можем позволить себе эксперименты в виде покупки игрока, лишь примерно отвечающего нашим требованиям. Исходим из принципа «лучше меньше да лучше». Мы продолжаем работу с потенциальными спонсорами команды. Теперь, когда «Ростов» гарантировал себе еврокубковый сезон, уверены, эта работы даст свои результаты в ближайшее время», – сказал Узденов.

    Источник: ТАСС

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    09.08.2016 12:13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 9 августа 2016, 19:55

      ПОЗДНО НЕЛЬЗЯ БЫЛО БИКЕЕЧА УПУСКАТЬ

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 августа 2016, 17:31

      Поздно одумались!!!......надо было это делать при Бердыеве

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 9 августа 2016, 15:33

      Кто то воду Мутит,чехарда с тренерами и ..

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 9 августа 2016, 15:13

      Только они уже будут не нужны.

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 9 августа 2016, 15:09

      Сейчас Спартак всех купит и деньги появиться

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 августа 2016, 15:04

      Ну ничеси расклад, только жужал что надо по долгам договариваться иначе заявлять не разрешат, а тут он уже 6 игроков собрался найти, вы то хоть текущим зарплату платите!

      0
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      Рейтинг: +11

      ДОНСКОЙ КАЗАК. 9 августа 2016, 14:40

      Летом , какого года?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ДОНСКОЙ КАЗАК. 9 августа 2016, 14:46

      После распродажи Бердыевских игроков

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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 9 августа 2016, 14:32

      Очевидно, что на деньги пса Саввиди. Бердыев ушёл, теперь он сможет пропихнуть те трансферы, которые хотел, с которых получит откаты. Не удивлюсь, если среди этих восьми игроков парочка из ПАОКа. Речи о подборе игроков под тренерскую концепцию больше не идёт. Так в Ростове всю жизнь было, к этому теперь и вернётся всё. Поэтому и Кириченко он хочет оставить, чтобы взамен на опыт работы главным тренером он не заикался про левые трансферы. Так и будут у нас тёмные личности приходить за немалые суммы, а уходить бесплатно, по обоюдному согласию.
      Для того, чтобы проворачивать мутные сделки, еврокубки и топ-клуб в Ростове им не нужны.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Димон Панкер 9 августа 2016, 14:36

      В яблочко! Впереди ФНЛ. Он уже угробил "СКА_Ростов",очередь за "Ростовом".Хотя сильно не опустят.В ПФЛ денег не помоешь.

      0
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый > Димон Панкер 9 августа 2016, 14:48

      Согласен! Весь отечественный футбол на этом держится, на откатах. Скорее всего и в других клубах такая же история. По полю бегают переоценённые бездари, отсюда и результат. Где большие деньги, там криминал. Поэтому турниры типа Евро-2016 никому не интересны, не коммерческий проект. Если только на тотализаторе покуражиться.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Бестолковый 9 августа 2016, 14:53

      "Весь отечественный футбол на этом держится, на откатах".Я бы сказал,вся экономика страны.И про "переоценённых бездарей" вы правы.И про" результат" тоже))) -Денег нет,держитесь

      0
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      Рейтинг: +17752

      ilichkadr 9 августа 2016, 13:40

      Ростов еще по трансферам не рассчитался, не выплатил долги по премиальным за прошлый сезон,. За какие шиши собрался приобретать восемь потенциальных новичков? Карпин подначил? Саввиди денег не даст, поскольку видит главным тренером только Кириченко.

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      Рейтинг: +215

      iuda 9 августа 2016, 13:25

      Аякс уже лёг на лопатки от такой новости

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