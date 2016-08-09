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    В «Ростове» рассчитались с долгами перед футболистами и персоналом

    Как заявил заместитель генерального директора «Ростова» Юрий Дорофеев, в клубе рассчитались по всем долгам по заработной плате перед игроками, тренерами команды и персоналом клуба.

    «В настоящий момент ситуация такова, что перед игроками основы и тренерским штабом задолженностей не имеется. Перед персоналом и другими работниками задолженностей также нет. Запрет РФС на регистрацию новых футболистов существует. Есть несколько позиций по выплатам за предыдущие трансферы. В детали вдаваться не буду. Сумма задолженностей не столь существенна, как можно было бы предполагать. В частности, по одному трансферу ведем переговоры о переносе сроков оплаты, что будет выгодно обеим сторонам. Перед персоналом и другими работниками задолженностей также нет. Остались только просроченные трансферные выплаты. Эти вопросы мы рассчитываем решить в течение десяти дней», – сказал он.

    Источник: Р-Спорт

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    09.08.2016 09:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 9 августа 2016, 20:40

      ДОЛГИ ВСЕГДА БЫЛИ,ЕСТЬ, И БУДУТ.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 августа 2016, 19:34

      Лучше поздно, чем никогда!

      0
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      Рейтинг: +25

      Макс В 9 августа 2016, 14:12

      Подождём нового интервью Бухарова

      0
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      Рейтинг: +7

      df4fhghr 9 августа 2016, 12:26

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://fur.ly/0/nosov

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17752

      ilichkadr 9 августа 2016, 11:34

      После слов Бухарова хватило одной ночи....................

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ilichkadr 9 августа 2016, 12:24

      И вы ему верите?

      0
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      Рейтинг: +11

      ДОНСКОЙ КАЗАК. > ilichkadr 9 августа 2016, 14:38

      А после слов Бердыеча , почему испуга не было?

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 9 августа 2016, 10:47

      А раньше нельзя было это сделать? И это уже шестое или седьмое погашение всех долгов..Или сделали заявление "типа успокоить" общественность..Как надоели эти проблемы..

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 9 августа 2016, 10:45

      Бердыева верните!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 августа 2016, 10:14

      Дорога ложка к обеду.... Бердыева видно достало каждый раз выпрашивать заплату для игроков, еще этот хмырь Саввиди еще тот неприятнейший индивид.

      5
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 9 августа 2016, 10:05

      Ну то что долгов по зарплате нет,это понятно,потому что в противном случае вся команда разбежится! Но раз запрет на регистрацию новых игроков есть,то это означает что задолженность осталась и немалая!

      6
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 9 августа 2016, 09:44

      Давно пора!

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