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    Глушаков: «Я с Бердыевым ни разу не общался, но результаты показывают его класс»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал слухи о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

    «Я с ним никогда не работал, но результаты доказывают класс и опыт тренера. Раз эти команды выигрывали, значит, хороший специалист. Пока больше ничего не могу о нем сказать, я с ним даже не общался ни разу в жизни. Многие ребята по «Ростову» рассказывают, тот же Сослан Джанаев, он про Бердыева говорил только положительное. И Семак много рассказывал, всегда все хорошее», – заявил Глушаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2016 23:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 9 августа 2016, 11:57

      да какая разница..это было сказано в шутку).... а завидовать?...чему тут завидовать? должность тренера в спартаке ..максимум 2 года... до первой осечки....

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 9 августа 2016, 00:03

      всем спартаковцам срочно учить татарский язык

      -3
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > fakel-vrn 9 августа 2016, 00:22

      Может туркменский ?)

      2
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      Рейтинг: +160

      veltrener > fakel-vrn 9 августа 2016, 03:01

      всем завистникам срочно учить биографию Бекиевича

      6
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 > fakel-vrn 9 августа 2016, 05:24

      Он из Туркменистана брат , значить надо учит туркменский :))))

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 9 августа 2016, 00:01

      бердыев сказал что все игроки спартака перейдут в ростов...а из ростова в спартак...

      0
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      Рейтинг: +307

      shpilman > fakel-vrn 9 августа 2016, 00:04

      контракты браток не позволят, это тебе не Воронеж..........

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