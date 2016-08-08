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    Мутко провел встречу с Бердыевым

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своей информацией о будущем Курбана Бердыева.

    «Была встреча Леонида Федуна и Курбана Бекиевича, она прошла, и стороны договорились о том, что они начинают работу. Это не контракт, это устная договоренность, которая была достигнута, это была договоренность серьезных людей.

    Уже в выходные президент РФС Виталий Мутко проявил активность именно к кандидатуре Курбана Бердыева, сегодня была встреча между ними. Ситуация не продвинулась в переговорах, по крайней мере, представить Бердыева тренером только сборной России маловероятно. Если это возможно, то только в контексте «Спартака».

    «Локомотив» тоже сыграл важную роль в российском футболе, «Локомотив» остался без тренера. Возможно «Локомотив» попытается перехватить Бердыева у «Спартака», но, честно говоря, это пока видится маловероятным. Все-таки он на пути к красно-белым. Насколько этот путь будет коротким или длинным, узнаем до конца этой недели», – заявил Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2016 22:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 августа 2016, 09:31

      Всё определяются саботажники с РФС. Вот,игру с турками,они уже обговорили,а тренера всё нет!! Короче, Слуцкера- в рамку,Мудко(капитана команды шизофреников России)-в середину,Симоняна-на острие ставьте и играйте себе в удовольствие !

      0
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      Рейтинг: +1810

      gor77 9 августа 2016, 08:15

      Бомбардир!!! Сделайте отдельную колонку - СЛУХИ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 9 августа 2016, 07:49

      Я ребята не болельщик Спартака, но застал время его гегемонии в чемпионате, прекрасной игры в еврокубках при Романцеве и битвы с Семинским Локомотивом и поэтому всегда с уважением относился к этому клубу. С тех пор прошло очень много лет и за это время все это уважение иссякло, осталось только ощущение, что когда-то Спартак что-то мог. Я честно, посмотрев ответку с АЕКом даже не расстроился, просто сказал себе - "это Спартак".
      Очень желаю клубу и его болельщикам, чтобы приход Бердыева вернул клубу уважение и трофеи!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 августа 2016, 07:40

      Достойный тренер Курбан!.......вот на него и очередь выстроилась

      3
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      Рейтинг: +331

      NapaS 9 августа 2016, 01:17

      За Бикиича в Спартаке!

      2
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      Рейтинг: +319

      семенчик 9 августа 2016, 00:32

      оставте итальянца

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 8 августа 2016, 23:18

      Лысый головастик - это сплетник, и вообще как баба. Проявляет известную ненависть к клубам не из Москвы. И где его взяли? Ушли классные коментаторы, а появился этот недоросток - слюнтявый. Он все всегда знает. Многие перестали смотреть канал МАТЧ ТВ, потому что там одна шушара, мелет ерунду, радует друг друга и крутит антирусские фильмы, например Рокки.

      -2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 8 августа 2016, 23:12

      Мудко !За олимпиадой смотри лучше!

      2
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      Рейтинг: +1481

      GM > BANNIKOV1970 9 августа 2016, 00:23

      Может тебе в министры пора? Будешь указывать кому и куда смотреть. А то ведь без такого толкового как ты, просто никуда...

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      Рейтинг: +87

      Polilux 8 августа 2016, 23:06

      В НАШЕМ футболе развал и шатания. Стратегии развития нет.Коррупция полная. Между собой договорились и срать на всех вас...... Уроды.

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 августа 2016, 22:42

      да...будет совмещать посты ростова и спартака

      а в сборной тренер не нужен

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux > fakel-vrn 8 августа 2016, 23:08

      Пример Слуцкого - Обосрёться !!!

      -2
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