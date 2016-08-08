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    Нобоа: «Если Бердыев ушел, наверное, я тоже уйду»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа признался, что готов уйти вслед за Курбаном Бердыевым, в случае, если тот возглавит столичный «Спартак».

    – Конечно, все шокированы. Бердыев очень многое сделал для «Ростова», до него клуб так не выступал. Мы заняли второе место, играем в Европе. Конечно, все переживаем.

    – Заранее знали, что Бердыев уйдет?

    – Такие разговоры пошли после второго матча с «Андерлехтом». Но он тогда еще ничего не сказал. Об этом стало известно перед игрой с «Уралом».

    – Если Бердыев возглавит «Спартак» и позовет вас, пойдете?

    – Думаю, да. Все понимают, что я переходил в «Ростов», так как его тренировал Бердыев. Из-за тренера. Если он ушел, наверное, я тоже уйду. Но надо еще подождать. Я пока еще не знаю, кто будет тренировать «Ростов». Мне надо подумать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2016 18:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 августа 2016, 03:09

      Да все бы игроки "Ростова" перешли бы вслед за Бердыевым, да только вот штат клубов не резиновый, от силы паре-тройке игроков повезет

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 9 августа 2016, 00:04

      да и ещё АЗМУН. НАВАС. ДЖАНАЕВ уйдут и Ростов в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 августа 2016, 19:08

      Это одна из причин, по которой я не хочу Бердыква в Спартак! Ща весь шлак, с которым ему удобно с собой притащит ((( Давай Навес уже чей на чемоданах то же сидит Бл*ть!

      -2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 > ufos73 8 августа 2016, 19:38

      Смешной ты!!!)))) Этот "шлак", если ты про Ростов, 2-ое место занял и играет в Европе, если про Рубин, то они чемпионами становились!

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > mig28 8 августа 2016, 21:36

      Да это шлак! Так как они все игроки "одного амплуа" "одного действия" Автобус к нам приходит... Бл*ть!

      -3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Зенит оле оле ола 8 августа 2016, 21:37

      Иди стадион достраивай! )))

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Зенит оле оле ола 8 августа 2016, 22:43

      Ага, эту шутку еще дедушка Ной своим внукам рассказывал, строя свой ковчег ))))))

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 августа 2016, 18:57

      Всё это похоже на длинную комбинацию,от которой шмонит гиннеризмом.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2016, 18:42

      Вот так и начался распад Ростова.

      2
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      Рейтинг: +23

      Тренер Зенита 8 августа 2016, 18:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Растоф чимпион? Фсех масковских парвём?
      От вас не то что тренер, игроки бегут!! :'D

      -16
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 8 августа 2016, 18:25

      В очередной раз убеждаюсь какие никчемные наши руководители рекламодатели бизнесены..Саввиди Смородская Мудко и т.д

      10
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 августа 2016, 18:23

      Бердыев если любого позовет то они пойдут за ним и будут полностью правы, максимум Калач с Гацканом останется, так они уже проросли в Ростове и возраст уже не тот.

      12
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      Рейтинг: +122

      time_killer > FanatSerj 8 августа 2016, 18:50

      Тренер, за которым вот так готовы идти, вызывает уважение.

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