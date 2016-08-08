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    Зобнин: «Нам необходимо обыгрывать «Крылья»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о настрое своей команды на предстоящий матч второго тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов».

    «Нам необходимо обыгрывать эту команду. Главное – не допустить недооценки соперника. Самарцы в прошлом сезоне сохранили себе место в премьер-лиге. Тренер работает с клубом уже долго. Нам предстоит серьезная игра. В каком настроении выйдем на эту встречу, как подготовимся, так и проведем ее», – сказал Зобнин.

    Матч «Спартак» – «Крылья Советов» запланирован на понедельник, 8 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.08.2016 16:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 8 августа 2016, 18:14

      0-1 ставлю на крылья

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 8 августа 2016, 17:57

      Слово банка добавляет мотивации ,неправда ли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 8 августа 2016, 16:43

      Да это же не клуб из Кипра

      1
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