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    Калачев: «Ростов» хотел в этом сезоне доказать, что второе место не случайность»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев назвал уход главного тренера Курбана Бердыева из команды – непростой ситуацией.

    – Каково теперь тренироваться без Бердыева?

    – Что тут сказать... Непростая ситуация. Мы вместе отработали полтора года. Наверное, в первую очередь благодаря Курбану Бекиичу добились таких результатов. Сейчас очень грустно. Все-таки у футболистов и тренеров были другие планы.

    – Какие?

    – Хотели в этом сезоне доказать, что второе место не случайность. Сейчас все ребята опустошенные. Нам, наверное, потребуется время, чтобы все переварить, пережить. У нас был очень сплоченный коллектив. Игроки и тренеры – как одна семья. Настроение нынче не на должном уровне, скажем так. При этом все понимали, что такое может произойти.

    – Значит, заранее знали, что Бердыев уйдет?

    – Нет. То заявление стало для нас неожиданностью. Как гром среди ясного неба. Понимали, что есть какие-то проблемы, но не предполагали, что он уйдет сейчас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2016 15:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 8 августа 2016, 22:58

      Ростов--на-Дону, Ростсельмаш, держитесь...Порадовали всех, не сливайте так сразу! Шоу маст гоон! С ув.

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 8 августа 2016, 16:31

      Жалко мужиков! Ростовская администрация опять облажалась, ни спонсоров не нашли, и Ростов опять в долгах будет! Стыдно!!! Курбану Бикеивичу спасибо за ВСЁ!!! Удачи ему в будущем и здоровья!!!

      5
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      Рейтинг: +751

      justozavr 8 августа 2016, 16:14

      ну вы в любом случае мужчины, раньше для нас счастьем было завершение сезона без борьбы за выживание, а сейчас вы подарили нам хоть какой-то праздник!

      7
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      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > justozavr 8 августа 2016, 22:59

      !!!

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