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    Роналду и Бэйл не сыграют в Суперкубке УЕФА

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил имена игроков, которые отправятся в Норвегию на матч за Суперкубок УЕФА против «Севильи». Стоит отметить, что в данном списке не значатся нападающий Криштиану Роналду и полузащитник Гарета Бэйла. Это связано с тем, что оба футболиста после Евро-2016 только приступили к тренировочному процессу, но не успели набрать оптимальных кондиций. Матч Суперкубка УЕФА состоится 9 августа.

    Заявка «Реала» выглядит следующим образом:

    Вратари: Касилья, Яньес, Л. Зидан;

    Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Данило;

    Полузащитники: Х. Родригес, Каземиро, Ковачич, Модрич, Иско, Асенсио, М. Льоренте;

    Нападающие: Бензема, Лукас, Мората, Мариано.

    Источник: ФК «Реал»

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    08.08.2016 12:30
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 9 августа 2016, 09:29

      А Навас? Не выдержал конкуренции с Зиданом-младшим?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      петр1975 8 августа 2016, 23:04

      У Севильи есть шанс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Селим 8 августа 2016, 16:12

      а где крос

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 августа 2016, 15:16

      вратари: касилья и зидан...сынок зидана

      желаю реалу неудач в этом сезоне!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 августа 2016, 14:59

      вперед, Севилья!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 8 августа 2016, 14:45

      они уединились... Бэйл тоже становится геем как и заднеприводный роналду....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 8 августа 2016, 14:15

      интригу внесли в матч..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      САФ-великий 8 августа 2016, 14:12

      Х. Родригес это Хамес или Хесе?

      0
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      ...
      Рейтинг: +51

      IAmZlatan > САФ-великий 8 августа 2016, 14:33

      Хамес

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 8 августа 2016, 12:45

      Жаль...

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