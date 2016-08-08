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    Колыванов: «Рубин» должен был возглавить российский тренер»

    Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов отметил, что «Рубин» с нынешним своим уровнем футбола потенциально не может претендовать на попадание в шестерку лучших команд РФПЛ.

    «По составу «Рубин» должен претендовать на места в первой половине таблицы. Не знаю, ставят ли они задачу быть в тройке или в Лиге Европы, но команда эта сейчас весьма добротна и точно должна быть в восьмерке сильнейших.

    Посмотрел в субботу на состав «Рубина»: действительно, в «старте» и на лавке у команды было 11 легионеров. Не знаю, зачем столько иностранцев, но вдруг это какая-то супертактика казанцев. Может быть, они хотят кому-то что-то доказать... Короче говоря, точного ответа у меня тут нет. Но по субботней игре с «Арсеналом» «Рубин» не выглядел командой, которая борется хотя бы за пятое-шестое место в нашем чемпионате. В любом случае считаю, что «Рубин» должен был возглавить российский тренер», – заявил Колыванов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.08.2016 10:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 августа 2016, 15:24

      писал бы уж конкретней...рубин должен тренировать колыванов...чего уж там..

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 8 августа 2016, 12:40

      Молодец Игорёк! Сам себя не похвалишь.......

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 августа 2016, 11:51

      В любом случае считаю, что «Рубин» должен был возглавить российский тренер...например я!))))))))))))))))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 августа 2016, 11:20

      Рубин становился дважды чемпионом благодаря Бердыеву и вряд ли нынешнему тренеру удастся команду вытянуть на призовые места

      -1
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