Рио-2016. Сборная Бразилии с Неймаром в составе не смогла выиграть у Ирака

На Олимпиаде прошли матчи 2-го тура в группах А и В футбольного турнира. Сборные Дании и Нигерии одержали минимальные победы над ЮАР и Швецией соответственно. Бразилия не смогла сломить сопротивление сборной Ирака.
Олимпийские игры-2016. Групповой этап
Дания – ЮАР – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сков, 69
Швеция – Нигерия – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Умар, 40
Бразилия – Ирак – 0:0
Япония – Колумбия – 2:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Гутьеррес, 59; 0:2 – Фудзихару, 65 (автогол); 1:2 – Асано, 67; 2:2 – Накадзима, 74
Источник: Бомбардир.ру