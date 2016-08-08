Рио-2016. Сборная Бразилии с Неймаром в составе не смогла выиграть у Ирака

На Олимпиаде прошли матчи 2-го тура в группах А и В футбольного турнира. Сборные Дании и Нигерии одержали минимальные победы над ЮАР и Швецией соответственно. Бразилия не смогла сломить сопротивление сборной Ирака.

Олимпийские игры-2016. Групповой этап

Дания – ЮАР – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сков, 69

Швеция – Нигерия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Умар, 40

Бразилия – Ирак – 0:0

Япония – Колумбия – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гутьеррес, 59; 0:2 – Фудзихару, 65 (автогол); 1:2 – Асано, 67; 2:2 – Накадзима, 74