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    Рио-2016. Сборная Бразилии с Неймаром в составе не смогла выиграть у Ирака

    На Олимпиаде прошли матчи 2-го тура в группах А и В футбольного турнира. Сборные Дании и Нигерии одержали минимальные победы над ЮАР и Швецией соответственно. Бразилия не смогла сломить сопротивление сборной Ирака.

    Олимпийские игры-2016. Групповой этап
    Дания – ЮАР – 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 – Сков, 69
    Швеция – Нигерия – 0:1 (0:1)
    Гол: 0:1 – Умар, 40
    Бразилия – Ирак – 0:0
    Япония – Колумбия – 2:2 (0:0)
    Голы: 0:1 – Гутьеррес, 59; 0:2 – Фудзихару, 65 (автогол); 1:2 – Асано, 67; 2:2 – Накадзима, 74

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2016 06:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1642

      Benifacto 8 августа 2016, 16:48

      а вы ваше в курсе что там играют малыши до 21го года? и только 3х старшаков можно взять?прежде чем орать что кто то наигрался и прочее...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +143

      SanekGol 8 августа 2016, 16:15

      На сборную России очень похожи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 8 августа 2016, 09:49

      Пока наигрались ребятки, ждем другое поколение.

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 8 августа 2016, 08:52

      да бразилия уже не та

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 8 августа 2016, 07:24

      Еще есть время все поправить.

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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 8 августа 2016, 06:40

      Бразилия не смогла сломить судей,которые явно настроены против них,за такую игру Ирак вообще нужно выгонять с футбола!!!

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