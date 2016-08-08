Кириченко: «Это не может продолжаться долго – «Ростову» нужны новые игроки»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился своим мнением о том, насколько долго сможет продержаться команда без усиления состава.

– Это не может продолжаться долго. Нам нужно два-три человека для ротации. Игры складываются очень тяжело, сейчас легких матчей не бывает. Ребята теряют силы, кто-то травмируется. Без новых футболистов будет очень сложно.

– Получается, что Бердыеву отказали в покупке новых игроков?

– Я так понимаю, что да.