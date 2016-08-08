Кириченко: «Это не может продолжаться долго – «Ростову» нужны новые игроки»

Бердыеву нужно было создать условия для нормальной работы. И чтобы голова у него и футболистов от финансовых и организационных проблем не болела. Курбан Бекиевич умудрялся из "забракованного" всеми другими человеческого материала делать игроков! Так неужели молодёжи в Ростове нет? В жизни в это не поверю! Но нужны были условия для работы и точечное усиление состава... Никаких Месси, Роналду или Левандовски Бердыеву никто и никогда не покупал... Да он и не просил об этом... Он всегда работал с тем, что было в наличии. Но как, интересно, ФК "Ростов" умудрился задолжать уже миллиард рублей, представить не могу! Так эту сумму клуб мог заработать, если бы не просто вышел из группы в Лиге Чемпионов, а дошёл бы до четвертьфинала... Или даже до полуфинала... По сумме всех призовых, в том числе и за очки.
Короче! Ростовчане! Ищите, кто украл миллиард! Или большую его часть, что вероятнее всего... Какие-то крохи, как правило, у нас идут по назначению, ну а остальное - в карманы наглого до безобразия и откровенного ворья! Ну и гробится этим футбольный клуб, который мог бы стать гордостью страны!
Выдержку из официальной биографии губернатора Голубева я уже публиковал:
Василий Юрьевич Голубев. Из официальной биографии: работать начал в 1974 году слесарем на шахте «Шолоховская», после неудачи при поступлении в ВУЗ. Поступил на следующий год. После окончания Московского института управления работал с 1980 по 1983 годы на Видновском грузовом автотранспортном предприятии старшим инженером, а затем начальником отдела эксплуатации.
В 1983—1990 годах — на партийной работе. В 1990 году был избран председателем Видновского городского Совета народных депутатов".
P. S. "Московский институт управления" - это был в те годы не институт, а "отстойник для лимиты"! Не мудрено, что после него можно было попасть лишь на партийную работу... Ведь этого "выпускника" продержали три года инженером только потому, что он был молодым специалистом по распределению... :-))))
http://bombardir.ru/news/477108
Изучать партийную, а, возможно, и криминальную карьеру этого кому-то там "товарища", ни времени, ни желания нет. Она у них всех очень похожая... Хотите жить под "партайгенноссе"? Тогда всем вам «семь футов под килем»! Если же нет, то обратитесь к Путину! Есть же признаки того, что начинается чистка от жадных до предела и одиозных персон! Причастен Голубев напрямую к "распилу" миллиарда рублей в бюджетном футбольном клубе или нет, не знаю. Если же непричастен, то вины с него это не снимает! Он как губернатор это допустил и угробил команду. И если даже нет в его действиях состава уголовно-наказуемой халатности, то служебная ответственность первого лица области за халатность должна быть!
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился своим мнением о том, насколько долго сможет продержаться команда без усиления состава.
– Это не может продолжаться долго. Нам нужно два-три человека для ротации. Игры складываются очень тяжело, сейчас легких матчей не бывает. Ребята теряют силы, кто-то травмируется. Без новых футболистов будет очень сложно.
– Получается, что Бердыеву отказали в покупке новых игроков?
– Я так понимаю, что да.