«Ростов»: Бекиевич, спасибо за все!

Эх, жаль (
Игроки «Ростова» поблагодарили Курбана Бердыева за совместную работу. Футболисты вышли на матч против «Урала» в футболках с надписью «Бекиевич, спасибо за все!».
Игроки «Ростова» поблагодарили Курбана Бердыева за совместную работу. Футболисты вышли на матч против «Урала» в футболках с надписью «Бекиевич, спасибо за все!».
Эх, жаль (
КББ без работы не останется!!!
Трогательно, молодцы...
И ростов опять на перепутье.
Молодцы
очень жаль )
Азмун непонятно повел себя. Не хотел играть, так сказал бы сразу. Просто подставил команду.
Человек подарил городу праздник.
Молодцы. Всё по-чесноку. Бердыеву- спасибо. что заставил поверить в себя Ростову. Конечно, чуть грустно, особенно из-за сраных спонсоров... Ростсельмаш, крепитесь! Всё будет хорошо! С ув.