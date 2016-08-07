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    «Ростов»: Бекиевич, спасибо за все!

    Игроки «Ростова» поблагодарили Курбана Бердыева за совместную работу. Футболисты вышли на матч против «Урала» в футболках с надписью «Бекиевич, спасибо за все!».

    Источник: Twitter

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    07.08.2016 21:41
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 8 августа 2016, 10:06

      Эх, жаль (

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      Рейтинг: +67

      Артемка 82 8 августа 2016, 08:22

      КББ без работы не останется!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 8 августа 2016, 02:27

      Трогательно, молодцы...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 8 августа 2016, 01:35

      И ростов опять на перепутье.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 8 августа 2016, 00:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      понял что в ЛЧ уже не пройти - свалил в тонущий Спартак...

      -9
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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > TY13R 8 августа 2016, 07:43

      Вам с миллионами и ЛЧ не видать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 8 августа 2016, 00:07

      Молодцы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Сашка Оболев 7 августа 2016, 23:43

      очень жаль )

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      Рейтинг: +78

      Grigio 7 августа 2016, 23:14

      Азмун непонятно повел себя. Не хотел играть, так сказал бы сразу. Просто подставил команду.

      -1
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат > Grigio 7 августа 2016, 23:28

      Иранец явно был не в духе. Тренер, ради которого он бросил Рубин, ушел. Парень явно решил, что это конец всему. Поэтому когда последовал первый же фол против него, он сорвался.

      4
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      Рейтинг: +78

      Grigio 7 августа 2016, 23:08

      Человек подарил городу праздник.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 7 августа 2016, 22:45

      Молодцы. Всё по-чесноку. Бердыеву- спасибо. что заставил поверить в себя Ростову. Конечно, чуть грустно, особенно из-за сраных спонсоров... Ростсельмаш, крепитесь! Всё будет хорошо! С ув.

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      Рейтинг: +12304

      Вомбат > Дон Посей 7 августа 2016, 23:29

      Теперь уже бывших спонсоров - Савиди сказал, что спонсирование Ростова портит имидж его компании.

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