Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УПЛ. «Шахтер» обыграл «Александрию», «Заря» разгромила «Черноморец» и другие результаты

    В воскресенье четырьмя матчами завершился 3-й тур УПЛ. «Шахтер» минимально обыграл «Александрию», «Олимпик» разобрался со «Звездой», «Заря» разгромила «Черноморец», а «Ворскла» и «Карпаты» сыграли вничью.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 3-й тур

    Олимпик – Звезда – 4:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Матяж, 54; 2:0 – Шестаков, 59; 2:1 – Лупашко, 69; 3:1 – Поступаленко, 73; 4:1 – Корнев, 87; 4:2 – Загальский, 90.

    Ворскла – Карпаты – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грисьо, 25; 1:1 – Коломоец, 77.

    Заря – Черноморец – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Караваев, 15; 2:0 – Петряк, 22; 3:0 – Караваев, 30; 4:0 – Чайковский, 73.

    Шахтер – Александрия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Исмаили, 35.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2016 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11