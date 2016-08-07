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    Эредивизие. «Фейеноорд» разгромил «Гронинген», «Аякс» обыграл «Спарту» и другие результаты

    «Фейеноорд» в стартовом туре Эредивизи разгромил на выезде «Гронинген» со счетом 5:0, «Аякс» обыграл «Спарту». Еще два матча сегодняшнего дня завершились вничью.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 1-й тур

    Гронинген – Фейеноорд – 0:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Вильена, 19; 0:2 – Элиа, 36; 0:3 – Элиа, 45; 0:4 – Элиа, 56; 0:5 – Йоргенсен, 83.

    АЗ Алкмаар – Херенвен – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хенриксен, 33; 1:1 – Дзенелли, 40; 2:1 – Вегхорст, 52; 2:2 – Схарс, 82.

    Спарта – Аякс – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Классен, 5; 1:1 – Сануси, 8; 1:2 – Синкгравен, 54; 1:3 – Кассиерра, 65.

    Рода – Хераклес – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Навратил, 33; 1:1 – Оссар, 72.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2016 19:47
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