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    Евдокимов: «С чемпионом страны все не может получаться, но «Оренбург» справлялся с ЦСКА»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал итог матча 2-го тура РФПЛ, в котором его команда потерпела поражение от ЦСКА – 0:1.

    «Наверное, с чемпионом страны все и не может получаться. Все же у нас получалось в прошлом сезоне. В целом ребята выполнили установку на игру и справлялись с атаками ЦСКА. Но футболисты ЦСКА уж очень сильные индивидуально. Мы справлялись. У нас были хорошие контратаки, которые мы не доводили немножко до конца. Над этим будем работать», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    07.08.2016 18:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 7 августа 2016, 23:16

      Да уж.. накатали на ничью.. вата-ватой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 7 августа 2016, 21:11

      Судейская победа

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2016, 19:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно справились-не засчитанный вами гол,и гол в ваши ворота на 83 минуте -говорит только об одном-Цска отскочил.

      -4
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