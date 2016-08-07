Ташуев: «Если Бердыев придет в «Спартак», то красно-белые будут бороться только за высокие места»

Бердые на самом деле может вернуть Спартак в тройку,,,,,,но это может не устроить Федуна,,,,,,,Валера три раза брал медали далеко не сильнейшим составом,,,,,однако был изгнан не понятно за что,,,,Такое ощющение что Федун хочет на КИА обогнать ПОРШЕ,но такое не бывает ,,,,хотя Бекееч иногда и на ладе обгонял Ферари,и
Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился мнением о будущем Курбана Бердыева. Напомним, экс-наставник «Ростова» близок к тому, чтобы возглавить «Спартак» или сборную России.
«Если Бердыев придет в «Спартак», то красно-белые будут бороться только за высокие места. Говорить сразу о первом-втором месте неправильно. Для меня Бердыев – идеальная кандидатура для тренера сборной. Он отличный психолог, тактик, умный, понимающий развитие современного футбола. У него огромный опыт. И он был бы идеальным тренером сборной России», – сказал Ташуев.