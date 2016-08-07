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    Ташуев: «Если Бердыев придет в «Спартак», то красно-белые будут бороться только за высокие места»

    Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился мнением о будущем Курбана Бердыева. Напомним, экс-наставник «Ростова» близок к тому, чтобы возглавить «Спартак» или сборную России.

    «Если Бердыев придет в «Спартак», то красно-белые будут бороться только за высокие места. Говорить сразу о первом-втором месте неправильно. Для меня Бердыев – идеальная кандидатура для тренера сборной. Он отличный психолог, тактик, умный, понимающий развитие современного футбола. У него огромный опыт. И он был бы идеальным тренером сборной России», – сказал Ташуев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2016 17:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 7 августа 2016, 20:36

      Бердые на самом деле может вернуть Спартак в тройку,,,,,,но это может не устроить Федуна,,,,,,,Валера три раза брал медали далеко не сильнейшим составом,,,,,однако был изгнан не понятно за что,,,,Такое ощющение что Федун хочет на КИА обогнать ПОРШЕ,но такое не бывает ,,,,хотя Бекееч иногда и на ладе обгонял Ферари,и

      2
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      Рейтинг: +319

      Beim > slavutiq70 8 августа 2016, 11:27

      Как с карпиным, тут точно не будет. Бердый тренер но не позволит даже владельцу клуба мешать ему работать. Если федун согласился на него значит бердый ему уже все расписал как он будет работать и федун это принял. Спартуку нужен бердыев больше, чем спартак бердыеву

      0
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > Beim 9 августа 2016, 20:32

      ПРАВ ТЫ НА ВСЕ СТО

      0
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      Рейтинг: +1298

      Taps 7 августа 2016, 17:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если Бердыев умный, то возьмёт сборную,
      если конъюктурщик - то гнилой "Спартак".

      -6
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > Taps 9 августа 2016, 20:33

      А ЕСЛИ ВОЗМЁТ СБОРНУЮ ТО УГРОБИТ КАРЪЕРУ

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 августа 2016, 17:37

      А может, он сборную чемпионом мира сделает. Ну на крайняк до финала дотащит

      3
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > APchelov 9 августа 2016, 06:19

      Чемпионами конечно не сделает,,,но стыдно за сборную точно не будет,,,,,хотя очень трудно заставить наших Кокориных выкладываться на все сто,,,,,

      0
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      Рейтинг: +40

      Salim73 7 августа 2016, 17:37

      Я просто не понимаю футбольных чиновников. Чем они думают

      -1
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      Рейтинг: +96

      isbagty 7 августа 2016, 17:04

      Надеюсь, что Бердыев исправит Спартак, а не на оборот.

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      Рейтинг: +10

      72_ViktoR_72 > isbagty 7 августа 2016, 19:52

      Сначала Федуна надо отстранить от Спартака а потом уже о чём то другом думать.

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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > 72_ViktoR_72 9 августа 2016, 20:37

      КАКОЙ БЫ ФЕДУН НЕ БЫЛ НО ОН ВКЛАДЫВАЕТ СВОИ КРОВНЫЕ ДЕНЬГИ И СТАДИОН ТОЛЬКО ФЕДУН ПОСТРОИЛ ПОЧТИ ЗА 100 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ СПАРТАКА

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