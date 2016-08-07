Асхабадзе: «Нынешний «Спартак» способен пробиться в Лигу чемпионов»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона московский клуб сможет пробиться в Лигу чемпионов.

– В сезоне-2015/16 целью команды был выход в Лигу Европы. Не все болельщики отнеслись к этому положительно.

– «Спартак» всегда ставил перед собой только высокие задачи – победа во всех турнирах, в которых участвует. Не думаю, что третьи-пятые места могли мотивировать футболистов на полную самоотдачу, где-то сдерживали. Если внутри коллектива еще допустимо озвучить такую позицию, то для общественности посыл быть должен один – «Спартак» рассчитывает на чемпионство. Иначе, как вы правильно заметили, это будет идти вразрез с историей клуба.

– Нынешний состав красно-белых способен решать поставленные перед ним задачи?

– У «Спартака» не самая длинная скамейка запасных. Если новый специалист будет иметь возможность работать со всеми игроками без исключения, в том числе и теми, кто находится в «Спартаке-2», и если последует усиление в линию атаки, то, на мой взгляд, клуб сможет претендовать на выход в Лигу чемпионов.