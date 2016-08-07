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  • Асхабадзе: «Нынешний «Спартак» способен пробиться в Лигу чемпионов»

Асхабадзе: «Нынешний «Спартак» способен пробиться в Лигу чемпионов»

7 августа 2016, 16:12
23

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона московский клуб сможет пробиться в Лигу чемпионов.

– В сезоне-2015/16 целью команды был выход в Лигу Европы. Не все болельщики отнеслись к этому положительно.

– «Спартак» всегда ставил перед собой только высокие задачи – победа во всех турнирах, в которых участвует. Не думаю, что третьи-пятые места могли мотивировать футболистов на полную самоотдачу, где-то сдерживали. Если внутри коллектива еще допустимо озвучить такую позицию, то для общественности посыл быть должен один – «Спартак» рассчитывает на чемпионство. Иначе, как вы правильно заметили, это будет идти вразрез с историей клуба.

– Нынешний состав красно-белых способен решать поставленные перед ним задачи?

– У «Спартака» не самая длинная скамейка запасных. Если новый специалист будет иметь возможность работать со всеми игроками без исключения, в том числе и теми, кто находится в «Спартаке-2», и если последует усиление в линию атаки, то, на мой взгляд, клуб сможет претендовать на выход в Лигу чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Асхабадзе Роман
Комментарии (23)
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кошмарик
1470575620
... оооо.. старая песня.. каждый год слышим..
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serhz
1470575969
Асхабадзе !! ты свой взгляд засунь подальше и попробуй думать что несёшь ! -только что опозорились по самое нехочу , а этот небылицы разносит про Лигу Чемпионов -как говорится -рылом не вышли !!
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mig28
1470576224
Зачем они в еврокубке нужны? Позориться?
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gennadiy
1470576274
Даже сказать на такую тупость нечего.
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isbagty
1470577758
Пробиться? Для такого великого и амбициозного клуба это даже не цель, Спартак способен её выиграть! Вторым составом! Насмешил Асхабадзе, ему бы в Единую Россию обещания предвыборные сочинять.
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REDWHITE_
1470578981
Да легко!
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REDWHITE_
1470579096
Бомжи в этом году не конкуренты.)) Кони тоже дохлые.)) Оренбург возит их не по-детски))) аха-ха Так что шансы есть.
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Taps
1470581271
Нынешний «Спартак» способен пробиться в ФНЛ.
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Виталий1
1470581508
Если просуммировать все статьи о Спартаке за последнее полугодие, то ему можно просто заранее выдать Кубок Чемпионов "по совокупности публикаций".
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Nerlinger
1470583190
Нынешние свиньи только в Пердив способны
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