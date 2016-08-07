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    Саввиди: «Сомневаюсь, что буду спонсировать «Ростов» в такой ситуации»

    Генеральный спонсор «Ростова» Иван Саввиди после ухода с поста главного тренера донской команды Курбана Бердыева заявил, что может прекратить финансирование клуба.

    «Не знаю, что теперь ждет клуб. Это вопрос не ко мне. Если губернатор поручит, то я детально разберусь уже принципиально. Не думаю, что там все так сладко как кажется. Входить в совет директоров «Ростова» я не намерен. Более того, я сомневаюсь, что буду спонсировать клуб в такой ситуации. Это плохо влияет на имидж компании», – сказал Саввиди.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2016 13:49
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +155

      zenit888 7 августа 2016, 20:17

      Помню Ваню Саввиди, когда он катал тачку на ДГТФ. Сегодня он олигарх, который всегда делает рекламу себе, когда чем то помогает кому либо. НО в последствии всегда хочет нажиться на том кому давал и помогал.

      0
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      Рейтинг: +1298

      Taps 7 августа 2016, 17:51

      Хана "Ростову".

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 7 августа 2016, 17:46

      Я никогда не могу понять проблемы с невыплатой зарплаты. Если мне не выдадут зарплату, я сразу уволюсь и перейду на другое предприятие. Правда для этого надо кем-то быть. Как Бердыев, например. Если же ты из себя ничего не представляешь, то и сиди без зарплаты! Жди, пока всякие савиди соблаговолят поделиться. Если правда то, что Бердыев вместо тренировочного процесса вынужден был заниматься выбиванием зарплаты для футболистов, то надо оттуда всем валить, а не только Бердыеву. Но мы правды никогда не узнаем.

      3
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      Рейтинг: +27

      KBB Спартак 7 августа 2016, 16:17

      Саввиди, а у тебя вообще есть бабло на команду Ростов, или ты просто выпендриваешься ?!

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 7 августа 2016, 16:17

      мутит Саввиди

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 августа 2016, 15:35

      Бабло зажал.

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 7 августа 2016, 14:57

      Просто Саввиди понимает, ГДЕ будет Ростов без Бердыева.

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      Рейтинг: +92

      Dinamo107 > Измайловский Кочегар 7 августа 2016, 15:14

      если бы он понимал то дал бы денег на покупку игроков.или гарантии этого.а так же не лез бы в управление командой

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      Рейтинг: +577

      yurdin 7 августа 2016, 14:47

      У предпринимателей, к сожалению, слова не всегда совпадают с делами. А те, которые берутся за футбольные клубы, порой относятся к ним как к игрушкам- поиграются и бросают. Торгаши херовы! Не болельщик Ростова, но сочувствую болельщикам команды. За чёрной полосой ждите белую,хотя, по большому счёту, чёрная ещё не наступила, ведь ушёл пока только Бекиевич.

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      Рейтинг: +12304

      Вомбат > yurdin 7 августа 2016, 18:28

      Так что пока надо ждать черной полосы. Наихудший вариант - банкротство и создание нового клуба, Из ПФЛ выйти будет очень трудно. Не самый плохой вариант - распродажа игроков, закрытие долгов и вылет в ФНЛ.

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      Рейтинг: +216

      Daxa09 7 августа 2016, 14:45

      Нашёл себе отмазку ты и так не собирался спонсировать

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 августа 2016, 14:26

      Крысы с корабля спасаются)

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