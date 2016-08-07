Мутко: «В понедельник Бердыев должен сделать выбор между сборной России и «Спартаком»

Бердыра так расхвалили, что у него голова кругом пошла. А на самом деле
он решит всё в свою пользу и уйдёт в Спартак, т.к. там особой работы и
ответственности гораздо меньше. Если в Спартаке не получится, как хотят
ничего страшного, Бердыр найдёт причины и отмажется. А вот со сборной
всё сложнее и игроков надо искать, и их наигрывать, и финансы, и ответственность перед страной, а не перед клубом.
Президент РФС Виталий Мутко заявил, что завтра бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев должен выбрать между предложениями «Спартака» и сборной России.
«Я сделал Бердыеву предложение в сборную страны, слышал, что ему сделал предложение «Спартак». Ему надо будет сделать выбор, и этот выбор, думаю, надо будет сделать уже завтра. Курбан Бекиевич его сделает», – сказал Мутко.