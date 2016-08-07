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    Мутко: «В понедельник Бердыев должен сделать выбор между сборной России и «Спартаком»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что завтра бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев должен выбрать между предложениями «Спартака» и сборной России.

    «Я сделал Бердыеву предложение в сборную страны, слышал, что ему сделал предложение «Спартак». Ему надо будет сделать выбор, и этот выбор, думаю, надо будет сделать уже завтра. Курбан Бекиевич его сделает», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2016 13:26
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 августа 2016, 20:04

      Бердыра так расхвалили, что у него голова кругом пошла. А на самом деле
      он решит всё в свою пользу и уйдёт в Спартак, т.к. там особой работы и
      ответственности гораздо меньше. Если в Спартаке не получится, как хотят
      ничего страшного, Бердыр найдёт причины и отмажется. А вот со сборной
      всё сложнее и игроков надо искать, и их наигрывать, и финансы, и ответственность перед страной, а не перед клубом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1298

      Taps 7 августа 2016, 17:54

      Если Бердыев умный, то возьмёт сборную,
      если конъюктурщик - то гнилой "Спартак".

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Taps 7 августа 2016, 21:35

      если бердыев перейдет в спартак тогда ты возьмешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2755

      волчарик 7 августа 2016, 17:24

      в сборную

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 7 августа 2016, 16:58

      Тяжелый выбор!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11214

      alp 7 августа 2016, 16:54

      бердыю надо сборную брать. не надо пачкатся со спартаком...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 7 августа 2016, 16:05

      в какую сборную ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      serzhio1 7 августа 2016, 15:42

      И спартак в этой ситуации выбирать совершенно не обязательно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 7 августа 2016, 15:32

      МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт, Вероника Столбунова.
      Продолжение новости:
      Экс-наставник "Ростова" Курбан Бердыев выбирает между предложениями от сборной России и московского "Спартака", рассказал "Р-Спорт" министр спорта России Виталий Мутко.
      По словам министра, в "Ростове" Бердыев не чувствовал желания руководства создать клуб серьезного уровня.
      О том, что Бердыев покидает "Ростов" стало известно накануне. Отмечается, что главной причиной такого решения стали долги по зарплате перед игроками, тренерами и персоналом.
      Пост наставника сборной России остается вакантным после Евро-2016, когда его покинул Леонид Слуцкий. Ранее сообщалось, что помимо Бердыева в число кандидатов на этот пост входят Александр Бородюк, Сергей Семак и Станислав Черчесов.
      Что касается "Спартака", то московский клуб остался без главного тренера после увольнения Дмитрия Аленичева. Причиной такого решения стал вылет из Лиги Европы от кипрского АЕКа.

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 7 августа 2016, 15:31

      Бекиевич!! только в сборную!!! с хрюшками четётки не сойдутся!

      -1
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      Рейтинг: +40

      Salim73 7 августа 2016, 15:13

      Просто в шоке. Не знаю даже чего сказать.

      -2
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