Мутко: «Окончательное решение по новому главному тренеру сборной России будет принято 10 или 11 августа»

Пусть это будет Черчесов, Семаку ещё рано в сборную, нужно сначала поработать самостоятельно с какой-нибудь из команд, Бородюка я не знаю (но только это я не знаю, может это и правда стоящая кандидатура), но только не Бердыев, ПОЧЕМУ? Да потому, что я его уважаю...
Президент РФС Виталий Мутко заявил, что 10 или 11 августа будет названо имя нового главного тренера сборной России. Напомним, на данный пост претендуют Курбан Бердыев, Станислав Черчесов, Александр Бородюк и Сергей Семак.
«Завтра будет бюро исполкома, и думаю, что мы примем принципиальное решение, какое-то близкое к окончательному. Затем на следующей неделе выберем дату внеочередного исполкома и там примем окончательное решение. Думаю, что это будет среда или четверг.
Вчера я получил условные ответы от всех кандидатов, дальше каждый из них пообщался с администрацией. Теперь дело за тем, чтобы принять решение», – сказал Мутко.